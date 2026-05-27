Država steže remen, evo kako planira 'ohladiti' inflaciju. Novosel: 'Ovo je nonsens'

Da manje kupujemo, ali i da oni koji prodaju smanje cijene, Vlada predlaže nove mjere. Pa će, između ostalog, porezno udariti na prekomjerne marže trgovaca i ostalih poduzeća.

"Tu je analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud, što mi respektiramo. Ali negdje su ta odstupanja prevelika", poručio je premijer Andrej Plenković.

Država steže remen

Pa tako antiinflacijske mjere predviđaju 50 postotno oporezivanje ekstramarže 2300 velikih i srednjih poduzeća. Izuzeti će biti oni koji imaju izvoz veći od 50 posto.

Obrtnici će imati veća davanja, ovisno o zaradi. Oni koji se bave turizmom plaćat će veći paušal po krevetu. Kolika će biti donja granica još nije odlučeno.

Od 2027. nema dizanja plaća u javnom i državnom sektoru. Država steže remen, odnosno uštedjet će 1.3 milijarde eura.

Mjere su jutros predstavljene koalicijskim partnerima.

"Naglasak je stavljen na poračunsku disciplinu, proračunske uštede, kako bi se inflacija u Hrvatskoj svela na one okvire koji su eurozoni negdje oko 2 posto", ističe zamjenik predsjednika HSLS-a.

Udruga poslodavaca najavila je da će sutra komentirati antiinflacijske mjere, dok sindikati pozivaju da se ekstraprofit poduzeća raspodijeli na plaće radnika. Uz to dodaju da se protive zaustavljanju rasta plaća.

"Krajnji nonsens bi bio da se netko ponovno koristi argumentom zaustavljanja rasta plaća, kao argument da se smanji inflacija. Jer 250 tisuća radnika u državnom i javnom sektoru su kap u moru cjelokupnog problema inflacije", smatra Mladen Novosel.

Socijalni partneri neće biti oštećeni, odgovara ministar financija Tomislav Ćorić. Pa dodaje da je cilj smanjiti zagrijanost gospodarstva.

Što misle građani?

"Ideja s kojom idemo, za koju se nadamo da će biti dobro primljena od strane stručne, a onda i šire javnosti. To znači da će mjere s kojima idemo pokušat će pojedine segmente agregatne potražnje disciplinirati", dodaje Ćorić.

Vlada može ohladiti ekonomiju ako smanji svoju potrošnju, objašnjava analitičar. Damir Novotny kaže da ne mogu plaće rasti bez rasta produktivnosti.

"Ti baloni izazivaju snažne inflatorne pritiske, koji onda stvaraju spiralu utrke između plaća i inflacije, inflacije i plaća, a u toj utrci inflacija uvijek pobjeđuje", dodaje stručnjak.

Građani svejedno očekuju veća primanja u idućoj godini.

"Ne očekujem neki veliki porast. Mislim da to neće popratiti ove cijene koje nas čekaju, s obzirom na cijene hrane i tako dalje", kaže nam Kalista Mastela iz Zagreba.

Koliko će povećanje biti isplativo, pita se Ivana Janković: "Jer sve što se poveća će se reflektirati na cijene. Pa će situacija biti ista, ako ne i gora".

Očito to sada misle i Vladi pa se kreće u rezanje potrošnje.