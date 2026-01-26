Doznajemo: Tomislav Ćorić novi je ministar financija

Nakon odlaska Marka Primorca u Europsku investicijsku banku, Ministarstvo financija vodit će dosadašnji viceguverner HNB-a i bivši ministar Tomislav Ćorić, doznaje RTL Danas.

Ćorić je bio ministar u prvoj Plenkovićevoj Vladi. Od 2016. do 2017. obnašao je dužnost ministra rada i mirovinskog sustava, od 2017. do 2020. bio je ministar zaštite okoliša i energetike, a od 2020. do 2022. ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Odlukom Hrvatskog sabora od 27. svibnja 2022. imenovan je viceguvernerom HNB-a gdje koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora bonitetne regulative i metodologije, Sektora bonitetne supervizije, Sektora specijalističke supervizije i nadzora, Ureda za koordinaciju poslova bonitetne supervizije, nadzora i upravljanja rizicima i Ureda za nadzor subjekata u kupoprodaji neprihodonosnih kredita. Od lipnja 2022. član je i Nadzornog odbora ESB-a te član Odbora nadzornih tijela Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.

Tko je Tomislav Ćorić?

Rođen je 17. studenoga 1979. u Metkoviću. Diplomirao je 2003. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2007. i magistrirao, a 2011. stekao titulu doktora ekonomskih znanosti. Usavršavao se na Sveučilištu Greenwich u Ujedinjenom Kraljevstvu, iz područja monetarne politike.

Prije ministarske funkcije radio je kao docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je i koautor većeg broja stručnih i znanstvenih radova te poglavlja u knjigama iz raznih ekonomskih područja.

Nositelj je nagrade "Mijo Mirković" za znanstveni rad "Istraživanje kreditnoga kanala u Republici Hrvatskoj".

Plaća u HNB-u i Ministarstvu

Tomislav Ćorić kao viceguverner prima plaću od 7.433,70 eura, što je gotovo 2.700 eura više nego ministarska plaća koju je primao Marko Primorac.

U svojoj imovinskoj kartici prijavio je i prihod na godišnjoj razini od 19.968,53 eura od nesamostalnog rada. "U ove prihode uključeni su i primici u naravi kao što su korištenje automobila i parkinga, također, naknada troškova po osnovi uplaćenih premija osiguranja života", stoji u napomeni u imovinskoj kartici s danom 30. siječnja 2025.

Ćorić ima i dva kredita, jedan u iznosu od 210.300 eura s ratom od 1.460 eura. Drugi u iznosu od 58.750 eura s ratom od 200 eura mjesečno. U vlasništvu ima stan u Zagrebu veličine 80 kvadrata te posjeduje brod Pasara s kabinom vrijedan 35.000 eura. Ćorić je u imovinsku karticu prijavio i štednju u iznosu od 65.000 eura. Naveo je i da je razveden i nema djece. Član je HDZ-a.

