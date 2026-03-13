Tajanstveni dron ležao mjesecima u Poljskoj? Istraga otkriva ruski potpis

Završila je istraga oko drona koji su pronašli u rudniku lignita u Galczycama u Poljskoj. Odmah po pronalasku misteriozne letjelice posumnjalo se da je vojna.

Poljsko tužiteljstvo navodi da letjelica nije bila naoružana, provest će se i istraga o kršenju poljskog zračnog prostora u rujnu. To znači da sumnjaju da je dron povezan sa slučajem u rujnu prošle godine.

Podsjetimo, u noći s 9. na 10. rujna 2025. više ruskih bespilotnih letjelica ušlo je u zračni prostor Poljske tijekom masovnog ruskog naPada na zapadnu Ukrajinu. Na radarima su očitali više od 10 dronova, a najmanje tri drona su srušena. Ovo je bio prvi slučaj da NATO članica otvara vatru na ruske letjelice u ratu u Ukrajini. Podignuti su poljski i NATO borbeni avioni, a zatvorene su i neke zračne luke.

Istraga na mjestu gdje je dron pronađen u Galczycama završena je noćas oko 2 sata ujutro, objavio je portal Wydarzenia. Poručnik Paweł Woch iz Okružnog tužiteljstva Poznań-Grunwald u petka navečer potvrdio je da letjelica nije bila naoružana.

Službe su provele čišćenje mina i biološko-kemijsko izviđanje te je pregledano područje na kojem je dron pronađen.

Tužitelj nije potvrdio je li dron pronađen u četvrtak iste vrste objekta kao onaj pronađen u rujnu prošle godine. Dodao je da preliminarni nalazi ukazuju na to da se dron već neko vrijeme nalazi u Poljskoj.

Dron u jarku

Samu letjelicu pronašao je radnik u rudniku lignita. Nekoliko sati otkako su ga pronašli, Marcin Jankowski iz Policijske uprave općine Konin otkrio jeda je bijele boje te da "stvarno izgledao kao vojni" te da je trokutastog oblika veličine malo veće od jednog četvornog metra.

Dron je pronađen u jarku uz zemljani put pored površinskog kopa Tomisławice. Područje je nerazvijeno, s tek jednom farmom s malim proizvodnim pogonom u blizini.

POGLEDAJTE VIDEO Srbija naoružala MIG-ove moćnim raketama: Što se krije iza 'Zagrepčanke' kojom se hvale susjedi?