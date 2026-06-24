Oboren rekord, na snazi crveno upozorenje, a spominju novi ekstrem: 'Stiže 10. srpnja'

Francuska je ovih dana pogođena iznimno snažnim toplinskim valom, a meteorolozi su objavili da je utorak bio najtopliji dan ikad zabilježen u toj zemlji.

Prema podacima francuske meteorološke službe Météo France, prosječna maksimalna temperatura izmjerena na referentnim postajama dosegnula je 38,2 stupnja Celzijeva. Time je srušen rekord iz kolovoza 2003. godine, kada je tijekom povijesnog toplinskog vala ta vrijednost iznosila 37,7 stupnjeva, prenosi Le Figaro.

I noći su bile iznimno tople. Noć s ponedjeljka na utorak bila je najtoplija u Francuskoj od početka mjerenja 1947. godine, s prosječnom minimalnom temperaturom od 21,6 stupnjeva. Sljedeća noć bila je neznatno svježija.

Canicule: «38,2°C contre 37,7°C», la France affiche un nouveau record de température maximale moyenne. → https://t.co/O1ufjP2i6v pic.twitter.com/0901WGLVOK — Le Figaro (@Le_Figaro) June 24, 2026

U nekim gradovima oboreni su i rekordi noćne vrućine, a u Parizu se temperatura tijekom noći nije spuštala ispod 25,4 stupnja.

Zbog toplinskog vala u Francuskoj je za velik dio zemlje izdano crveno upozorenje, najviša razina meteorološke uzbune. U srijedu i četvrtak ono je bilo na snazi u 58 departmana.

Meteorolozi su upozorili da se očekuju iznimno visoke dnevne temperature, osobito u zapadnom dijelu zemlje, gdje bi se živa u termometru mogla penjati i do 42 stupnja.

"Treba očekivati da će biti oboreni novi rekordi, uključujući i rekorde za sve mjesece", naveli su iz Météo Francea.

Dugoročne prognoze upućuju na mogućnost novog jačanja vrućina oko 10. srpnja, kada bi prema Francuskoj ponovno mogao stići vrlo topao zrak sa sjevera Afrike.