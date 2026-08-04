Hrvatska uspješno odradila prve dvije utakmice President Cupa na SP-u

Hrvatska mlađa juniorska ženska reprezentacija uspješno je odradila obje utakmice President Cupa na Svjetskom prvenstvu u Rumunjskoj. Nakon uvjerljivih pobjeda protiv Meksika i Češke osvojila je prvo mjesto u skupini te nastavila borbu za 17. poziciju u ukupnom poretku.

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U prvom susretu hrvatske rukometašice svladale su u ponedjeljak Meksiko rezultatom 38-17. Hrvatska je u utakmicu ušla kao veliki favorit jer je meksička reprezentacija prethodno izgubila od Češke, Danske i Južne Koreje. Izbornik Ivan Jerković zato je ponovno mogao odmoriti dio glavnih igračica i pružiti priliku cijelom sastavu.

Meksikanke su bolje otvorile susret, ali su hrvatske igračice nakon izjednačenja 5-5 preuzele kontrolu. Serijom od šest pogodaka povele su 11-5, a zatim još jednim nizom od četiri gola do poluvremena povećale prednost na 19:8.

Hrvatska je početkom nastavka odbila pokušaj Meksika da smanji zaostatak, nakon čega je sa sedam uzastopnih pogodaka stigla do vodstva 30-11 i definitivno riješila pitanje pobjednika. Prednost je u jednom trenutku iznosila čak 24 pogotka, a susret je završen rezultatom 38-17.

Hrvatske vratarke zajedno su upisale 11 obrana, a među 11 strijelaca najuspješnija je bila Tena Jurlina sa šest pogodaka. Maja Košćec postigla je pet. Kod Meksika se istaknula vratarka Hanna Juarez Castillo s 11 obrana, dok su po tri pogotka postigle Daniela Lopez de la Rosa, Maria Munoz Sosa i Abril Anguiano Lopez.

U odlučujućem susretu za prvo mjesto u skupini Hrvatska je u utorak nadigrala Češku 34-24 i stigla do svoje treće pobjede na prvenstvu.

Iako je početak bio pomalo nervozan, hrvatske su rukometašice brzo uspostavile kontrolu. Nakon pet i pol minuta vodile su 3:1, zbog čega je češka izbornica Petra Vitkova rano zatražila minutu odmora. Hrvatska je potom nastavila svoju seriju i u osmoj minuti povela 5:1.

Prednost od tri do četiri pogotka zadržala je sve do završnih deset minuta prvog poluvremena, kada se Češka približila na 12:11. Hrvatska je odmah odgovorila s dva uzastopna pogotka i ponovno se odvojila. Posebno raspoložene bile su krilne igračice Maja Košćec i Rahela Varga, koje su zajedno postigle polovicu hrvatskih pogodaka u prvom dijelu.

Unatoč nešto manje agresivnoj obrani i skromnom učinku vratarki, Hrvatska je na odmor otišla s vodstvom 20:16. Posljednji pogodak u prvom dijelu postigla je Antea Jerković nakon isteka vremena, pogodivši iz iznimno teškog kuta.

Hrvatske igračice nastavak su otvorile s dva pogotka i povećale prednost na šest razlike. Češka se pokušavala vratiti, a posebno se istaknula pričuvna vratarka Justyna Hodkova s devet obrana u drugom poluvremenu. Ipak, velik broj tehničkih pogrešaka onemogućio je Čehinjama ozbiljniji povratak.

Hrvatska je, unatoč brojnim rotacijama, zadržala visok ritam i u jednom razdoblju ostavila suparnice gotovo devet minuta bez pogotka. Na kraju je uvjerljivo slavila 34:24. Savršena Maja Košćec, koja je iz osam pokušaja postigla osam pogodaka, bila je najbolja igračica susreta. Rahela Varga dodala je šest, a Antea Jerković pet pogodaka. U češkoj reprezentaciji najuspješnija je bila Darja Mačalova s pet golova.

Nakon dana odmora Hrvatska nastavlja borbu za plasman od 17. do 20. mjesta. Sljedeća suparnica bit će joj reprezentacija Tunisa, a susret je na rasporedu u četvrtak u 15.15 sati uz izravni prijenos na platformi Voyo.