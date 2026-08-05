Marijo Tot: 'Očekujem Dinamo u Ligi prvaka, a jedan igrač je pravi lider. On pravi razliku'

Dinamo je pokazao moć protiv prvaka Litve Kauno Žalgirisa kojeg vodi Željko Sopić. Nakon uvjerljive 5-0 pobjede u trećem pretkolu Lige prvaka u utorak na Maksimiru, Dinamo je napravio ogroman korak prema play-offu najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja na svijetu.

Impresivnu partiju zagrebačke momčadi za Net.hr komentira poznati nogometni trener Marijo Tot, koji analizira stanje u momčadi, ističe ključne pojedince te s optimizmom najavljuje borbu za europsku jesen na Maksimiru u Ligi prvaka.

Svi su igrači Dinama bili na razini, a posebno bih istaknuo Mišića koji mi se jako svidio i koji je odigrao sjajnu utakmicu. On je pravi lider i kapetan momčadi. To je igrač koji pravi razliku i čije ljudske i igračke kvalitete zaista trebaju Dinamu, a oni ih obilato koriste sve ove godine. Marijo Tot za Net.hr.

Jednosmjerna utakmica kao uvertira za Norvežane

Tot navodi kako je Dinamo odigrao moćnu utakmicu i potpuno dominirao, no napominje kako je protivnik bio iznimno skroman, što otežava realnu procjenu Dinamove snage u ovom trenutku.

"Dinamo se zahuhtava pred najvažnije utakmice sezone, a to su dvije utakmice s Vikingom iz Norveške. To će biti dvomeč za ulazak u Ligu prvaka. Današnja utakmica je bila jednosmjerna utakmica protiv vrlo skromne momčadi mog bivšeg asistenta Željka Sopića. Ništa nisu pokazali i dali su Dinamu mogućnost da bude lepršav i kvalitetan i da s lakoćom prođe ovu utakmicu i, vjerujem, u završno pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka. Kao trener vodio sam momčad u prošlosti i protiv Vikinga i Žalgirisa iz Kaunasa, koji je igrao sad protiv Dinama. Bilo je to davne 2000.- ite s Brotnjom iz Čitluka u pretkolu Lige prvaka. Također sam igrao s Vikingom iz Stalangera koji će stajati na Dinamovom završnom putu, ključnoj dionici prema Ligi prvaka. To je bilo 2002. godine", govori Marijo Tot.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kako vam izgleda Dinamo u startu sezone? Čini se da se zahuktava pred najvažnije utakmice, a to su dvije utakmice s Vikingom iz Stavangera. Može li Dinamo izboriti Ligu prvaka?

"Ono što zaista vjerujem je da Dinamo ima snagu, mada neće biti nimalo lako, ali da ima snagu da pokaže i da prezentira hrvatski nogomet na najbolji način. Mislim da se Dinamo trenutno dobro diže u kvaliteti i da možemo očekivati Ligu prvaka u Zagrebu ove godine."

Kakva je Viking momčad?

"Tada je to bila jedna momčad, vrlo čvrsta, snažna. Igraju jedan specifičan norveški stil nogometa s puno duela i puno agresije. Svoju igru baziraju na čvrstoj obrani i brzoj tranziciji. Ali, puno je godina prošlo od kad sam igrao protiv njih i od tad pa do danas je norveški nogomet strašno napredovao. Vidjeli smo to i na SP-u u Sjevernoj Americi. Viking će biti težak suparnik Dinamu, u to sam siguran. Međutim, Dinamo je pokazao da ima igrače koji nadilaze kvalitetu Vikinga i da će oni biti u pravom trenutku u najboljoj mogućoj formi."

'Mišić je pravi lider i kapetan momčadi'

Što je bilo ključno u ovoj utakmici sa Žalgirisom i koji od igrača Dinama vas je posebno iznenadio?

"Ključno je bilo u ovoj utakmici to da se Žalgiris uopće nije suprostavio ničim. Zapravo, ne znam kako bih nazvao tu momčad. To je bila jednosmjerna utakmica, kao da igraju niželigaš i vrhunska momčad. Bila je to vrlo skromna prezentacija ekipe mog bivšeg asistenta Sopića. Samim time, teško je sada napraviti procjenu Dinamove igre jer je toliko bio bolji da je to bilo nemjerljivo. Svi su igrači bili na razini, a posebno bih istaknuo Mišića koji mi se jako svidio i koji je odigrao sjajnu utakmicu. On je pravi lider i kapetan momčadi. To je igrač koji pravi razliku i čije ljudske i igračke kvalitete zaista trebaju Dinamu, a oni ih obilato koriste sve ove godine", tvrdi bivši trener Dinama Marijo Tot.

Tri do četiri dinamovca na radaru izbornika Bilića

Je li igrač poput Mišića potreban hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i očekujete li da bi ga izbornik Slaven Bilić trebao pozvati?

"Mogu shvatiti da su za Svjetsko prvenstvo odluke bile kakve su bile i nije bilo lako Zlatku Daliću odabrati momčad za SP. Vidjeli smo da i Beljo sa 31 golom u SHNL-u, ukupno čak 36 u svim natjecanjima, nije bio na SP-u, a zavrijedio je poziv. Dobro, i drugi su bili dobri pa nije dobio priliku. Međutim, sada očekujem sigurno tri, četiri igrača iz Dinama da budu na radaru izbornika, među njima i Belju ako nastavi zabijati. Mišić kao kapetan može nam donijeti jednu kvalitetu i mirnoću jer je izuzetno iskusan igrač. Naravno, ja očekujem i da će Stojković pružati sve bolje partije i biti u kadru, barem širem kadru, a kasnije i u užem. Uvijek sam volio i Mislava Oršića, no njemu će očito trebati malo vremena da se vrati u formu. To je igrač klase i jako bih volio da vrati formu zbog koje je i bio reprezentativac. Imam velike simpatije prema Mislavu Oršiću", zaključio je Marijo Tot.

Dinamo se, zaključuje Tot, diže iz utakmice u utakmicu, a forma ključnih igrača budi nadu da će navijači na Maksimiru ove jeseni ponovno imati priliku gledati europske velikane u Ligi prvaka.