Poznati treneri o sastavima Dalića i Martineza: 'Čista logika. Vidi se što žele Portugalci'

Nakon što su i službeno bili objavljeni sastavi za utakmicu šesnaestine finala Portugal - Hrvatska na SP-u (petak, 01:00 po našem vremenu), poznati nogometni treneri koji su komentirali u tekstualnom LIVE-u utakmicu za portal Net.hr odmah su dali svoj stručni sud, pogled, komentar na Dalićev i Martinezov odabir.

Branko Karačić:

"Dakle, što se tiče sastava, službenih, pobijedili su baš ovi momci u zadnjoj utakmici, ovih udarnih 11 i igrali dobro protiv Gane. Zlatko Dalić se držao pravila, vjeruje tom sastavu. Momčad koja pobjeđuje se ne mijenja. Čista logika. Što se tiče Portugala, očekivano i oni, iako nisam očekivao Leaoa na širokom prostoru. On je vrlo nezgodan uz suradnju s Netom. Krilni igrači su im užasno brzi i bit će nezgodno na bočnim pozicijama".

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Marijo Tot:

"Naš sastav je pun veznih igrača i uvelike se razlikuje od onog što sam ja vjerovao da će biti. Razumijem logiku ovakve postave koja mora odgovoriti portugalskoj lakoj konjici. Portugal po meni opasan sa Leaom umjesto Felixa što sam i komentirao u Maksanovom korneru već kao opasnost koja nam može prijetiti po lijevom boku."

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Saša Peršon:

"Očekivan sastav kojeg Dalić nije mijenjao, tu se vidim svi dosad slažemo. Vidljivo je da igramo sa pet veznih igrača što je Dalić i najavio, pokušati na taj način zatvoriti sredinu terena gdje znamo da je Portugal najjači. Vjerujem da ćemo krenuti opreznije, jer će Portugal sigurno htjeti preuzeti posjed. Mi moram čekati svaku njihovu grešku na sredini i onda ih pokušati iznenaditi sa brzim otvaranjem, gdje bi se trebali Vlašić, Sučić i Baturina priključiti Budimiru, jer znamo da su to igrači koji imaju vrlo nezgodne udarce izvana što su i pokazali..."

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Nikola Šafarić:

"Kod nas očekivani sastav. Očekujem da igramo u srednjem bloku i da se brzo otvaramo prema naprijed. Mislim da kad budemo imali loptu moramo ulazit u igru preko Ronald, jer će on teško pratiti naš ritam u fazi obrane. Portugal u jakom sastavu sa Leaom od početka i treba posebno na njega pripaziti, morat ćemo biti oprezni po bokovima."

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