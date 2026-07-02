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PORTUGAL - HRVATSKA /

Portal Net.hr nastavlja s jedinstvenim konceptom koji je privukao veliku pažnju javnosti

Portal Net.hr nastavlja s jedinstvenim konceptom koji je privukao veliku pažnju javnosti
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Foto: STRINGER/AFP/Profimedia

Marijo Tot, Nikola Šafarić, Branko Karačić i Saša Peršon za portal Net.hr u realnom vremenu komentiraju utakmicu Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
2.7.2026.
21:03
STRINGER/AFP/Profimedia
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Net.hr nastavlja s formatom koji je već privukao veliku pažnju sportske javnosti, tekstualnim LIVE prijenosima obogaćenima komentarima iskusnih nogometnih trenera koji imaju znanje, ugled i strast prema nogometu u realnom vremenu, za vrijeme trajanja utakmice. Ovoga puta riječ je o velikoj utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi između Portugala i Hrvatske. Utakmicu će tijekom prijenosa UŽIVO analizirati i komentirati Marijo Tot, Nikola Šafarić, Branko Karačić i Saša Peršon.

Šesnaestina finala Svjetskog prvenstva
3.srpnja 2026.
01:00
0
Portugal
 
:
0
Hrvatska
 

Radi se o jedinstvenom konceptu koji dodatno potvrđuje Net.hr kao prepoznatljiv medij na hrvatskoj sportskoj sceni. On spaja klasični tekstualni live izvještaj s profesionalnom taktičkom analizom iz prve ruke, koja se odvija tijekom same utakmice.

Takav pristup čitateljima ne donosi samo rezultat i osnovne informacije, nego i dublji uvid u samu igru kroz stručne komentare koji u realnom vremenu razlažu ključne trenutke, promjene ritma i taktičke odluke.

Na taj način Net.hr razvija suvremen oblik sportskog izvještavanja, gdje se standardni live blog pretvara u svojevrsni virtualni stručni studio dostupan publici tijekom cijelog trajanja susreta.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaPortugalBranko KaračićNikola šafarićSaša PeršonMarijo Tot
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