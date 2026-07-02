'Ronaldo gleda samo sebe i uteg je momčadi, a igrači su njime nezadovoljni. To je prednost Hrvatske'

Sati nas dijele od spektakularne utakmice šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi između Portugala i Hrvatske. Utakmica je na rasporedu u petak ujutro od 01:00 po hrvatskom vremenu u Torontu. Uoči utakmice nogometni trener Branko Karačić u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner" najavljuje susret koji svi s nestrpljenjem iščekujemo.

Prema Branku Karačiću, Hrvatska u ovaj dvoboj ulazi s ključnom psihološkom prednošću, dok Portugal opterećuju unutarnji problemi, ponajviše vezani uz ulogu njihove najveće zvijezde, Cristiana Ronalda.

'Mi smo u psihološkoj prednosti, kod njih ima egoizma'

"Smatram da smo mi u jednoj određenoj psihološkoj prednosti, jer naša je forma u podizanju, u usponu. Smatram da ta individualna kvaliteta koju mi posjedujemo i Portugal, tvrdim da je na našoj strani gdje ipak nema toliko egoizma, rekao bih ni malo egoizma kao što ga ima u Portugalu. I da je to naša jedna velika prednost", jasan je Karačić, naglasivši kako će se glavna bitka voditi u sredini terena. Tko tu preuzme dominaciju, bliži je pobjedi.

Je li Modrić vrijedniji od Ronalda u kolektivnom smislu igre, za momčad?

"Ronaldo gleda na neki način prvenstveno na sebe i na svoj postotak kvalitetnih izvedbi, kvalitetnih igara i kvalitetnih golova. Ali, Luka Modrić je cijeli svoj potencijal i kvalitet na terenu i van terena podredio kolektivu. I tu mislim da smo mi iz tog razloga u jednoj prednosti u noćašnjoj utakmici. Isto tako, ostali igrači u momčadi, ne smiju tu oni javno izreči, ali oni su nezadovoljni Ronaldovim angažmanom. Smatram da bi momčad Portugala, igrači Portugala, bili opušteniji i rasterećeniji bez prisustva Ronalda na terenu i pružali još kvalitetnije izvedbe. Smatram da je to još jedan, na neki način, uteg Portugalu a nama neka mogućnost da eventualno sve te slabosti koje su uočene, da iskoristimo", objasnio je Karačić.

Ronaldo gleda na neki način prvenstveno na sebe i na svoj postotak kvalitetnih izvedbi, kvalitetnih igara i kvalitetnih golova. Ali, Luka Modrić je cijeli svoj potencijal i kvalitet na terenu i van terena podredio kolektivu. I tu mislim da smo mi iz tog razloga u jednoj prednosti u noćašnjoj utakmici. Isto tako, ostali igrači u momčadi, ne smiju tu oni javno izreči, ali oni su nezadovoljni Ronaldovim angažmanom. Smatram da bi momčad Portugala, igrači Portugala, bili opušteniji i rasterećeniji bez prisustva Ronalda na terenu i pružali još kvalitetnije izvedbe. Branko Karačić u 'Maksanovom korneru'.

'Veliki bi potres bio da Ronaldo sjedne na klupu'

Zašto ga onda Martinez koristi u igri ako Ronaldo koči momčadsku kvalitetu Portugala? To meni nije jasno, zašto? Možda Martinez robuje Ronaldu. Ipak, Ronaldo je veliki igrač, pa neće se njemu zamjeriti jer ima i utjecaj u svlačionici. Ili on ne vidi ono što vidite vi i još neki stručnjaci?"

"Vrlo teško je to reći, znamo što znači Ronaldo, što je dao za portugalsku reprezentaciju. Ja mislim da je Martinez bio prije Svjetskog prvenstva suočen s tim pitanjem kao što ste vi meni postavili. Međutim, donio je odluku da sudjeluje u reprezentaciji. Smatram da su bile samo dvije mogućnosti. Da ga nije uopće poveo, znači, ne bi morao razmišljati o njemu. Međutim, kada je već donio odluku da će sudjelovati u igrama Portugala, smatram da bi bilo neozbiljno i veliki problem za portugalsku reputaciju da takva veličina kao Ronaldo sjedi na klupi. Zna to sigurno i Martinez. Međutim, on, kada je odluku donio, rekao je, ide do kraja i to će sigurno vjerojatno ispoštovati. Da sada u ovoj situaciji Ronalda stavi na klupu, ja mislim da bi to bio veliki, veliki potres."

Branko Karačić o kritikama kojima je bila izložena hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske i neuvjerljive pobjede protiv Paname, kaže:

Hrvatski inat kao odgovor na kritike

"Ne možemo sahraniti našu reprezentaciju i izbornika Dalića, Luku Modrića, zbog jedne ili eventualno dvije slabije izvedbe. Tako brzo zaboravljamo što su nam donijeli, veliko zadovoljstvo i sreću... Mali broj reprezentacija ima taj inat, taj ponos koji svaki Hrvat posjeduje unutra. I kada svi pričaju protiv tih igrača, pa onda oni taj inat pokažu. Neka pokažu i sad", rekao je Karačić.

Karačićevih 11 za rušenje Portugala

Branko Karačić ponudio je i svoj prijedlog početne postave za utakmicu s Portugalom, s jednim iznenađenjem u samom vrhu napada.

"Livaković normalno na golu. U zadnjoj liniji bih napravio jednu promjenu. Vratio bih Gvardiola na stopera. Znači, Stanišić desno, lijevo Perišić, dva centralna Šutalo i Gvardiol. Vezna linija, pet tih igrača u sustavu 4-2-3-1: Kovačić, Modrić, Sučić, Baturina, Vlašić. I u špicu bih, na iznenađenje vjerojatno svih, ako je zdrav, stavio Kramarića. Iz razloga što dobivamo jednog inteligentnog igrača koji se zna vrlo kvalitetno pozicionirati, zna podvaliti loptu, zna se izvući, odgoditi loptu i mislim da dobivamo još jednog takozvanog veznog igrača", detaljno je obrazložio svoj odabir.

Zaključno, Karačić očekuje tvrdu i taktički opreznu utakmicu s obje strane, predviđajući da će regularni dio završiti rezultatom 1:1, a da će Hrvatska na kraju slaviti nakon izvođenja jedanaesteraca, gdje će junak ponovno biti Dominik Livaković.

Čitav podcast s Brankom Karačićem pogledajte u priloženom videu gore.