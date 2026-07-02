Marijo Tot razotkrio Portugal: 'Tu imaju problema, Hrvatska im može napraviti dar - mar'

Uoči velikog okršaja Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva (petak 01:00 po našem vremenu), poznati nogometni trener Marijo Tot u podcastu portala Net.hr ponudio je iscrpnu taktičku analizu idućeg protivnika Vatrenih. Tot je do najsitnijih detalja secirao igru Portugala, istaknuvši njihove prednosti, ali i brojne slabosti koje Hrvatska može i mora iskoristiti. To je napravio u jednom dahu, tako da je potpisnik ovih redaka i voditelj podcasta gledao i divio se monologu koji nije prestajao... Sa papirima pored sebe, kao da je on izbornik i da priprema utakmicu, Marijo Tot razotkrio je, ogolio u detalje, nogometnu reprezentaciju Portugala. Dugo nismo vidjeli da je netko ponudio takav analitički monolog...

Ključ pobjede leži u zaustavljanju jednog čovjeka

Tot smatra kako Portugal, unatoč velikom posjedu lopte, ima problema s idejom i brzinom u napadu, a sve konce njihove igre u rukama drži zadnjeg veznog Vitinhe. Njegovo neutraliziranje, tvrdi Tot, drastično bi smanjilo opasnost za hrvatska vrata.

"Portugal je ekipa koja zaista će puno tražiti posjeda. Međutim, ono što je u zadnje vrijeme problem Portugala je to da Portugal zapravo ima velike probleme u posjedu. Njihov posjed je malo sporiji i bezidejni. Očito su ih mnoge ekipe pročitale i zadnjih nekoliko utakmica su imali silne probleme kako da to na najbolji način provedu u djelo", započeo je Tot, a zatim detaljno objasnio ključnu figuru portugalske igre:

"Opet je Vitinha taj ključni igrač preko kojeg sve lopte i svi napadi protivnika idu. I ako uspijemo zaustaviti Vitinhu u tim njegovim nakanama da dođe po loptu i prenese loptu gdje je on savršeno, dobro se otvara u te prostore, onda ćemo imati veliku šansu jer će i tada i napadi Portugala biti kudikamo sporiji, loši i bezidejni."

Ronaldo više nije sjena onog starog, ali i dalje je opasan

Poseban osvrt Tot je dao na ulogu Cristiana Ronalda, za kojeg kaže da više nema staru moć, ali je i dalje iznimno opasan zbog svoje inteligencije i osjećaja za gol, iako na drugačiji način.

"On nije više ni sjena onog Ronalda kojeg smo prije gledali. Naravno, i njihovi mediji konstantno propitkuju trenera Martineza, zbog čega pokušava s njim konstantno i zbog čega ga drži praktično do kraja utakmice, iako se vidi da on u mnogim segmentima igre zapravo više nije onaj stari Ronaldo kojeg smo znali gledati. Međutim, to je ipak još jedan velebni svjetski igrač koji koji će svaku i najmanju priliku iskoristiti", upozorava trener i nastavlja:

"On se vrlo često spušta u vezni red da primi lopte jer je očito da više ne može tražiti loptu između stoperskih linija utrčavanjem, jer nema više brzine za to, ali se često spušta po loptu, što dodatno stvara probleme našoj veznoj liniji jer se on pojavljuje kao vezni igrač. Razigra, ima sjajan, sjajan prvi pas, mantila je i razigrava i nastavlja dalje u šesnaesterac. Kada je u šesnaestercu, vrlo često Cristiano Ronaldo vodi računa da bude na prvoj stativi. Vrlo je neugodan, ima dobar tajming bježanja od stopera i morat ćemo dobro paziti na njega. Na njega ćemo uvijek morati paziti. To je čovjek koji samo jednu sekundu, ako se situacija ne pazi kako treba, može, može nam nauditi."

Slabosti u obrani: 'Možemo im napraviti dar-mar'

Najveću priliku za Hrvatsku Tot vidi u slabostima portugalske obrane. Njihov presing nije dovoljno agresivan, a bekovi su izrazito ofenzivni, što ostavlja puno prostora na bokovima.

"Generalno, Portugal nema dobru dobru tu prvu liniju pressinga i to ne izgleda ni brzo, ni agresivno niti blizu igrača koji ima loptu. Dakle, tu imamo velike šanse. Portugal se brani često u srednjem, ali još i češće u niskom bloku. Ono što sam jako uočio gledajući ih je da ne reagiraju najbolje na brzi okret strane. Dakle, ako ekipa Hrvatska ima taj kvalitet da se brzo okrene strana pa se da se traži Perišića ili Marca Pašalića, tada će Perišić primiti loptu široko na liniji u zoni 30-40 metara od gola Portugala i tada će ispred njega biti Cancelo koji nije igrač koji može Perišića zaustaviti", objašnjava Tot i dodaje:

"U fazi obrane je lijeva strana Joao Felix i Mendes. Zato što Felix nije dobar u fazi obrane, nedovoljno dobro prati, kasni u pritisak i stalno nedovoljno dobro pomaže strani na kojoj dolazi lopta i to je sigurno strana na kojoj mi možemo očekivati dobre stvari."

Dvoboj legendi na posljednjem plesu

Utakmica će biti i posljednji veliki okršaj dvojice velikana, Luke Modrića i Cristiana Ronalda, koji su zajedno ispisali povijest u Real Madridu.

"Mislim da će svi oni koji budu na stadionu te večeri kad se bude igrala utakmica imati čast, rekao bih, pozdraviti i ispratiti ih u zasluženu mirovinu kao velike svjetske igrače, igrače koji su zadužili hrvatski i portugalski nogomet, a usudio bih se reći i svjetski nogomet u zadnjih 20 godina. I zaista im treba odati veliku, veliku počast za sve ono što su dali ovoj prelijepoj i kompleksnoj nogometnoj igri", emotivno je poručio Tot.

Totovih idealnih 11 za rušenje Portugala

Za kraj, Marijo Tot je ponudio i svoj idealni sastav Hrvatske za utakmicu, istaknuvši Martina Baturinu kao igrača koji bi mogao presuditi dvoboj.

"Mislim da će sistem igre biti 4-2-3-1. Na golu će biti Livaković, u obranu bi ja stavio sljedeće igrače - Stanišić, Šutalo, Vušković i Gvardiol. U veznom redu će biti Modrić i Petar Sučić, ispred njih će biti Baturina, Marco Pašalić desno bi bio moj izbor i Ivan Perišić lijevo, i Ante Budimir u napadu", zaključio je Tot, uz duboko uvjerenje u pobjedu:

"Ja se duboko nadam da će to biti Martin Baturina. On će odlučiti ovu utakmicu i to je igrač kojeg oni neće uspjeti zaustaviti."

Cijelu analizu Marija Tota pogledajte u priloženom videu gore.