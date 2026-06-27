Poznati trener razotkrio Ganu: 'Hrvatska mora ovo napraviti, oni ne mogu igrati drugačije'

Marijo Tot, iskusni nogometni trener, gostovao je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" gdje je uoči ključne utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Gane u Philadelphiji (subota, 23:00 po našem vremenu) detaljno analizirao našeg sljedećeg suparnika koji je vrlo nezgodan, koji nije primio još gol na SP-u i koji ima četiri osvojena boda. Tot je upozorio na snagu afričke reprezentacije, istaknuo njihove ključne igrače, ali i ponudio svoju prognozu ishoda teškog dvoboja koji je pred "Vatrenima".

Gana će sigurno ići s udarnim sastavom'

Može li se Hrvatska nadati da će Gana, s obzirom na to da već ima četiri boda, odmarati neke igrače?

"Gana će sigurno ići sa udarnim sastavom protiv Hrvatske. Gana će pokušati pobijediti Hrvatsku iz više razloga, a jedan od najvažnijih razloga je da si dobro trasirati mjesto za protivnika koji će im doći u drugoj fazi natjecanja. Gana zapravo ne može igrati drukčije nego onako kako igra, a to je stil igre koji mnogim ekipama koje igraju protiv nje ne odgovara, a to je jedna vrlo snažna momčad, prepuna velikih pojedinaca koji igraju u velikim svjetskim klubovima. Momčad je to koja izuzetno dobro radi kontranapade i čeka svoje prilike iz kontranapada koji gotovo uvijek dođu do izražaja u određenim trenucima utakmice, imaju dobre prekide i mislim da će biti jako zahtjevna utakmica za Hrvatsku, jer Gana je jedna od najpotentnijih afričkih reprezentacija u ovom trenutku."

Problematični prekidi i opasnost iz kontri

Postoji li razlog za strah da će nas "potentna i nogometno inteligentna" Gana pročitati u tom segmentu igre?

"Ja sam siguran da se na njima radi cijelo vrijeme. Oni moraju moraju biti bolji. Ja uvijek kažem, apsolutno trebamo raditi maksimalno na tim prekidima igre zato što tu se može slomiti utakmica koja je praktično egal zbog nekog neprimjerenog poteza. Mislim da Hrvatska ima dovoljno visine u obrani i samo treba odabrati pravi način obrane u fazi obrane prekida i ja mislim da će Hrvatska ipak u tom segmentu biti bolja jer sam siguran da se na tome intenzivno radi."

'Očekujem tijesan rezultat, ali ipak pobjedu Hrvatske'

Marijo Tot o utakmici navodi:

"Definitivno će biti super teška utakmica. Ono što očekujem je veći posjed Hrvatske u napadu. Izuzetno opasni kontranapadi Gane. To možemo očekivati ako uspijemo Semenya zaustaviti i Williamsa koji su im udarni igrači u toj kontri. Onda ćemo napraviti veliki posao. Moramo Parteyja zaustaviti u središnjici koji je vrlo neugodan vezni igrač i njihov motor momčadi. Mislim da trebamo dobro voditi računa da im anuliramo te njihove kontranapade, da budemo pažljivi u prekidima i mislim da onda neće biti problema da dobijemo ovu utakmicu. Očekujem tijesan rezultat, 1-0 možda 2-1, ne neki veliki rezultat, ali očekujem jedan tijesan rezultat, ali ipak pobjedu Hrvatske."

Sudeći prema Totovoj analizi, Hrvatsku čeka iznimno zahtjevan taktički ispit protiv opasnog suparnika. Pobjeda je, prema njegovim riječima, dostižna, no zahtijevat će maksimalnu koncentraciju i neutraliziranje ubojitih ganskih kontranapada.

Cijeli podcast s Marijom Totom pogledajte u priloženom videu gore.