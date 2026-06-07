Marijo Tot o podmetanjima njemu i Štimcu u Zrinjskom: 'Netko nam smješta, suludo je to što žele'

Marijo Tot, pomoćnik Igoru Štimcu u Zrinjskom iz Mostara, gost je nove epizode podcasta Net.hr "Maksanov korner".

Nakon povijesne europske sezone s poznatim mostarskim klubom, Tot se osvrće na medijske napise o mogućem odlasku njega, Igora Štimca i stručnog stožera sa klupe Zrinjskog, za koje tvrdi da su neutemeljeni i zlonamjerni.

Uoči Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi, Marijo Tot analizira stanje u hrvatskoj nogo etnoj reprezentaciji i staje u obranu izbornika Zlatka Dalića i njegovih izborničkih odluka, a ne štedi ni riječi kritike na račun podcjenjivanja domaće trenerske struke u SHNL-u, za koje ima samo riječi hvale.

'Netko nam smješta, suludo je zazivati smjenu'

Na početku razgovora, tema je bila sezona Zrinjskog, kao i medijski napisi koji su se pojavili o odlasku njega i Igora Štimca s klupe.

Mediji pišu da ste vi i gospodin Štimac pred odlaskom, da dolazi Simon Rožman. Kakva su to pisanja, tko je to plasirao i je li to istina? Recite nam što se događa?

Netko nam smješta, da, jer u ovom trenutku potpuno je suludo i nelogično zazivati smjenu stožera koji je napravio najveći europski uspjeh u povijesti kluba i koji je osvojio dva od tri trofeja. Mislim da u ovom trenutku te priče dolaze očito od onih koji su neskloni nama, odnosno usudio bih se reći i klubu i atmosferi koja vlada oko kluba. Marijo Tot u Maksanovom korneru.

"Pa, ja ću samo reći da je ova sezona Zrinjskog bila više nego uspješna. Cijelu godinu smo se borili na četiri fronta gdje smo gotovo do kraja imali sjajne uspjehe. Naime, Zrinjski je ove godine osvojio Superkup Bosne i Hercegovine, Kup Bosne i Hercegovine. Također, u prvenstvu smo bili drugi, što je srebrna medalja, jedan vrlo lijepi uspjeh, a u Europi, to je već poznato i mnogim drugim zemljama u okruženju, da je Zrinjski napravio najveći uspjeh u svojoj povijesti, a to je proljeće u Europi i velike utakmice sa Crystal Palaceom. Bilo je puno velikih utakmica ove godine u Europi, Zrinjski je odigrao 16 europskih utakmica plus prvenstvo i plus Superkup i kup. To je jedna brojka vrlo impozantna. Mislim da mnoge ekipe u Europi nisu imale tu brojku. To je 61 utakmica. Samim time, za očekivati je bilo da će se desiti veliko mentalno, emocionalno i fizičko pražnjenje ekipe koja i nije bila, da se ne lažemo, spremna na tako veliki broj utakmica i na tako velike napore", govori Marijo Tot.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Znači, vratit ćemo se na ta medijska pisanja da ste pred odlaskom vi i gospodin Štimac, a i da dolazi Simon Rožman. Tko to, da li vam netko smješta po tom pitanju? Otkud te informacije, od kuda su i krenule? Oglasio se i klub i totalno demantirao takva pisanja, znači netko smješta.

"Reći ću ovako. Igor Štimac je veliko trenersko ime i veliki medijski magnet za mnoge medije. To nije samo od ove godine, to je njegov cijeli život. On je napravio veliku stvar dolaskom u Zrinjski jer je nogometni klub Zrinjski bio i prije toga vrlo, vrlo uspješan u Bosni i Hercegovini. Međutim, medijska blokada je bila poprilično velika u odnosu na ono što se danas događa sa nogometnim klubom Zrinjski koji je apsolutni hit u regiji, gdje se svaki dan mogu vidjeti članci o tome. Ja bih se usudio reći o velikom klubu koji godinama pravi velike rezultate i koji je pokazao da se kvalitetnim radom i dobrim vođenjem može napraviti puno. Netko nam smješta, da, jer u ovom trenutku potpuno je suludo i nelogično zazivati smjenu stožera koji je napravio najveći europski uspjeh u povijesti kluba i koji je osvojio dva od tri trofeja. Mislim da u ovom trenutku te priče dolaze očito od onih koji su neskloni nama, odnosno usudio bih se reći i klubu i atmosferi koja vlada oko kluba. Klub je sam demantirao te navode i praktično ne znam odakle dolaze takve informacije."

'Hrvatska ima ekipu koja može svakoga pobijediti'

S približavanjem Svjetskog prvenstva, neizbježna tema bila je i hrvatska nogometna reprezentacija te očekivanja od turnira u Sjevernoj Americi.

Jeste li gledali utakmicu Hrvatska - Belgija na Rujevici?

"Jesam, i te kako sam gledao. Htio sam vidjeti s obzirom na brojne obaveze koje su bile u našem prvenstvu gdje smo bili silno zauzeti doslovno do nekidan. Gledao sam utakmicu Hrvatske i zapravo sam ne previše iznenađen s onim što sam vidio. Naravno da je Hrvatska i ove godine na Svjetskom prvenstvu jedna od ekipa koje će daleko dogurati, ja bih se usudio sigurno reći. Međutim, kako je počelo, kako bi počele pripreme za prvenstvo, bilo je jako važno tu uključiti i naše lidere svlačionice i stožerne igrače koji su bili van stroja jedan period, a to su Gvardiol, Modrić i Kovačić. I za očekivati je bilo da će potrebno biti malo vremena da se sve te kockice poslože i da oni dobiju potrebnu minutažu koja će nam biti nužna na Svjetskom prvenstvu."

Belgijski mediji nekako su izvještavali o utakmici Hrvatske i Belgije, malo se naslađujući u svojem pisanju i isticali da je Belgija dobila vrlo lagano Hrvatsku.

"Ne znam što bih rekao na tu temu. Hrvatska je i u toj utakmici pokazala kvalitetu. Međutim, opet kažem da za pripremu jednog prvenstva ove stvari koje sada trenutno Zlatko Dalić radi, za mene su apsolutno po pravilima struke. Dakle, on je mogao ići na rezultat u toj utakmici. Prijateljska utakmica, naravno da se svi rezultati broje, ali njemu je cilj u obje utakmice rotirati svih 26 igrača i to je jasno iskomunicirao s javnošću. Prema tome, apsolutno su svi znali što možemo očekivati, koje minutaže i kojih igrača u pojedinom trenutku. Prema tome, da se išlo na rezultat, drukčije bi se stvari posložile, pretpostavljam. Međutim, nama je važno da vidimo s čime raspolažemo nakon pauze koja je bila nekoliko mjeseci od zadnjeg okupljanja i da dođemo spremni na Svjetsko prvenstvo."

'Dalić je zaslužio pravo da sam odluči kada će otići'

Postoji minoran dio javnosti koji zaziva odlazak Zlatka Dalića. Je li vama uopće normalno da netko zaziva odlazak čovjeka koji je toliko toga donio hrvatskom nogometu - srebro, bronca s Mundijala, srebro iz Lige nacija? Meni taj mit nije jasan.

"Nakon svega, da. To nije velika većina, to treba naglasiti. Dakle, vrlo je bitno što misle čelni ljudi Saveza. Svi oni koji zagovaraju kontinuitet u športu, kontinuitet kvalitetne struke, oni će svi biti protiv takvih mišljenja. Oni koji ne razumiju sport i ne razumiju što znači kontinuitet jednog čovjeka na jednoj klupi u kojoj je on pokazao da sjajno vodi momčad, oni će uvijek imati neke svoje ideje, međutim, oni su minorna skupina. Kao što sam i rekao, Zlatko Dalić je svojim uspjesima i rezultatima stekao to pravo da sam odluči kad će ići s klupe reprezentacije."

'Silno sam razočaran kad poluproizvodi dolaze u HNL'

Smeta li vas što je trenerska struka u Hrvatskoj toliko podcijenjena, što se više vjeruje strancima, a manje domaćim stručnjacima?

"Ja sam, s obzirom da sam do jučer bio predavač na Nogometnoj akademiji Hrvatskog nogometnog saveza od samih njenih početaka, bio praktično 20-25 godina, vrlo dobro znam kakvu struku Hrvatska ima i za što smo mi školovali. Ima jako veliki broj sjajnih mladih trenera i silno sam razočaran kada vidim da poluproizvodi iz Europe dolaze u Hrvatsku. Poluproizvodi. Nikad neću biti protiv vrhunskih europskih trenera koji će doći, ali praktično oni ni ne dolaze u HNL, već idu u neke druge lige. Međutim, silno sam razočaran time koliko se pažnje, koliko se novca ulaže u one koji nemaju nikakav kvalitet u odnosu na naše trenere. Naši treneri su bolji od njih. To su puno puta dokazali i nadam se da će se taj trend promijeniti i da će sve više naših trenera dobivati šansu, ali i kontinuitet struke, jer ništa se ne može u kratkom periodu. Oni su pokazali da imaju kvalitet i ja sam prvi protivnik poluproizvoda koje uvozimo u Hrvatsku."

Dinamo, Hajduk, Varaždin, Rijeka i ostali SHNL klubovi, kakav su vam dojam ostavili ove sezone?

"Recite, dakle, vi krenete od Varaždina koji je imao sjajnu sezonu. Dakle, sve ovo što sam maloprije rekao potkrijepljeno je ovim što ste vi sad rekli. Varaždin je napravio jednu od boljih sezona u svojoj povijesti s vrlo malim budžetom, ali s vrhunskim trenerom, mladim trenerom koji je posložio priču na najbolji mogući način. Pa ćemo ići dalje prema Rijeci koja je imala stranog trenera koji je podbacio, po meni, u mnogim stvarima i praktično ništa nismo dobili njegovim dolaskom u HNL. Nadalje, imamo Hajduk koji je također imao stranog trenera i vrlo veliki budžet i nikakve rezultate, s obzirom na ono što Hajdukovi navijači očekuju. I na kraju, imali smo Dinamo koji je besprijekorno odradio sezonu, osvojio duplu krunu sa domaćim trenerom koji je također pokazao da je sjajan i da je Zvone Boban napravio odličan potez kad ga je doveo, zaštitio i dao mu vrijeme da radi."

Kroz razgovor, Tot je jasno istaknuo ponos zbog postignuća Zrinjskog, ali i zabrinutost zbog negativnih pojava u nogometu, pozivajući na veće povjerenje u domaće znanje i stručnost. S optimizmom gleda na nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, vjerujući u snagu zajedništva i kvalitetu koju posjeduje momčad Zlatka Dalića.

Cijeli podcastu s Marijom Totom gledajte u priloženom videu gore.