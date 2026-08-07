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Otkazali više od 500 letova, masovna evakuacija: Japan se sprema za tajfun Delfin

Otkazali više od 500 letova, masovna evakuacija: Japan se sprema za tajfun Delfin
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Foto: Screenshot X

Vlasti su upozorile da bi tajfun Delfin trebao zadržati snagu dok se približava prefekturi Okinawa, povećavajući rizik od vjetrova koji bi mogli oštetiti ili srušiti neke građevine

7.8.2026.
6:58
Hina
Screenshot X
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Stotinama tisuća ljudi u jugozapadnom Japanu naređeno je evakuacija, a više od 500 letova otkazano je u petak dok se sporo krećući tajfun Delfin približavao regiji donoseći snažne vjetrove, obilne kiše i visoke valove.

Tajfun kategorije 1 imao je maksimalnu jačinu vjetra od 144 kilometara na sat, s udarima koji su dosezali 198 kilometara na sat i približavao se lancu otoka između regije Kyushu i prefekture Okinawa, priopćila je Japanska meteorološka agencija (JMA). 

 

 

Vlasti su izdale naredbe za evakuaciju za gotovo 260.000 stanovnika u prefekturama Kagoshima i Okinawa, dok je Toyota u petak obustavila rad u devet tvornica. 

Vlasti su upozorile da bi tajfun Delfin trebao zadržati snagu dok se približava prefekturi Okinawa, povećavajući rizik od vjetrova koji bi mogli oštetiti ili srušiti neke građevine. Mogao bi se razviti i linearni pojas kiše - ili uski pojas intenzivnih oborina i grmljavine - što bi moglo izazvati poplave, rekla je meteorološka agencija. 

Velika oluja zahvatila je i veći dio najjužnijeg glavnog otoka Kyushu s jakim vjetrovima, uključujući prefekturu Kumamoto, koja se još uvijek oporavlja od prošlotjednog potresa magnitude 7,1. 

Oko 6700 stanovnika Kumamota ostaje u evakuacijskim centrima nakon što su se mnoge kuće srušile. Meteorološka agencija također je upozorila na rizik od toplinskog udara s temperaturama koje se očekuju do 36 stupnjeva Celzija.

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