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SOCCA SP /

Izbornik hrvatskih malonogometaša ispričao nam je anegdotu svih anegdota

Hrvatska protiv Afganistana otvara Socca Svjetsko prvenstvo, a mi vas prisjećamo na anegdotu koju je izbornik Kovač rekao u Maksanovu korneru

29.8.2026.
11:38
Sportski.net
Net.hr
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Hrvatska socca reprezentacija danas započinje svoj put na Svjetskom prvenstvu u Essenu. Uoči prvenstva izbornik Dino Kovač gostovao je u Maksanovom korneru, gdje je ispričao i jednu zanimljivu anegdotu.

"Ima puno anegdota, ali evo jedna s Krete. Imali smo jedan dan slobodan poslije utakmice, izašli smo malo van, teško je bilo odoljeti noćnim klubovima. Vraćamo se u šest ujutro, hodamo po plaži, a Kinezi imaju kazneni trening. Izgubili su dan prije, trčali su sprintove po pijesku, a mi smo normalno umirali od smijeha i snimali ih. To su ti neki trenuci koji te povežu", rekao je Kovač.

Cijelu epizodu Maksanova kornera s izbornikom Kovačem pogledajte OVDJE.

Hrvatska se nalazi u skupini G, a turnir otvara u subotu, 29. kolovoza, u 17 sati protiv Afganistana. Slijedi dvoboj s Peruom u ponedjeljak, 31. kolovoza, u 11 sati, dok je derbi skupine protiv Italije na rasporedu u srijedu, 2. rujna, u 16 sati. Sve utakmice hrvatske reprezentacije moći će se pratiti na kanalu Zona Sport na platformi VOYO.

Socca Svjetsko Prvenstvo
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