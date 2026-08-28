Hrvatska je velesila: 'Idemo po zlato koje nam fali, a dečki rade na carini i u firmama'

Uoči Svjetskog prvenstva u socci, malonogometnoj inačici koja se igra šest na šest, izbornik hrvatske reprezentacije Dino Kovač u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner" otkriva ambicije, analizira protivnike Hrvatske u skupini G i dijeli jedinstvene priče iz svlačionice. Hrvatska, velesila u ovom sportu, u njemački Essen putuje s jednim ciljem, osvojiti jedinu medalju koja joj nedostaje, onu zlatnu. No, put do vrha popločan je izazovima, od amaterskog statusa igrača koji uz nogomet imaju i redovne poslove, do ozljeda u zadnji čas.

Prvu utakmicu Hrvatska u Essenu igra u petak, 29. kolovoza, u 17:00 protiv Afganistana. Utakmicu možete gledati na kanalu Zona Sport na platformi Voyo.

'Svi želimo biti prvi, ne bojimo se nikoga'

Hrvatska reprezentacija na svjetsku socca smotru odlazi kao jedan od favorita, a nakon srebra i dvije bronce s velikih natjecanja, momčad je gladna zlata. Izbornik Kovač uoči puta u Essen ne skriva najviše ambicije. Nakon srebra i dvije bronce, s kojim ciljem reprezentacija ide u Njemačku?

"Nitko tamo ne ide, bar mi ili neki od favorita, biti četvrti. Svi želimo biti prvi i svi pucamo na najviše. Daleko od toga da će biti lagano. Ima jako, jako dobrih i ozbiljnih reprezentacija koje se pripremaju i puno više od nas i slično, ali imamo kvalitetu i ne bojimo se nikoga."

Hrvatska se nalazi u skupini G, a turnir otvara u subotu, 29. kolovoza, u 17 sati protiv Afganistana. Slijedi dvoboj s Peruom u ponedjeljak, 31. kolovoza, u 11 sati, dok je derbi skupine protiv Italije na rasporedu u srijedu, 2. rujna, u 16 sati. Sve utakmice hrvatske reprezentacije moći će se pratiti na kanalu Zona Sport na platformi Vojo.

Od nepoznanice Afganistana do derbija s Italijom

Izbornik Kovač upozorava da nema opuštanja, prisjećajući se bolnih lekcija iz prošlosti, poput šokantnog poraza od Indije, te detaljno analizira suparnike u skupini. Hrvatska je u skupini s Afganistanom, Peruom i Italijom.

"Skupina apsolutno nije za podcijeniti, pogotovo imamo povijest kad smo znali podcijeniti neke ekipe, pa čak i izgubiti nemoguće utakmice. Afganistan nam je nepoznanica. Nisu dosad igrali nikakve utakmice na službenim natjecanjima, ušli su umjesto Južnoafričke Republike koja nije dobila vizu. Svako prvenstvo netko ne dobije vizu. Što se tiče Afganistana, igrali su jednu prijateljsku utakmicu s Nijemcima prije desetak dana i izgubili 1-0. Peru je bio samo na jednom natjecanju, ne bi trebali biti problem ako će biti u tom sastavu, ali problem je što ove godine može doći deset novih igrača. Talijani su sigurno najbolja ekipa u grupi. Igrali smo s njima već nekoliko puta, nismo gubili od njih. Jako dobra ekipa, malo su iskusniji."

Dino Kovač osvrnuo se na šokantan poraz Hrvatske od Indije koji se dogodio još prije, ali još uvijek ga pamti...

"To je baš bio šok. Imali smo tada neke igrače koji su govorili: 'Ma koga ćemo dobiti ako nećemo Indiju?' I to nam se obilo o glavu. Malo smo ih podcijenili, a oni su igrali kao da im život ovisi o tome. Bili smo veliki favoriti, a oni su nas dobili. To je bila velika škola za sve nas i lekcija da u ovom sportu nema lakih protivnika i da se svaka utakmica mora igrati s maksimalnim pristupom, od prve do zadnje minute."

A koga, uz Hrvatsku, Dino Kovač vidi kao glavne favorite za naslov?

"Tu su uvijek jaki Kazahstan, zatim aktualni svjetski prvaci Poljaci, koji brane naslov. Ne smijemo zaboraviti ni Španjolce koji su nedavno možda i iznenađujuće osvojili Euro. To je taj neki krug najozbiljnijih reprezentacija koje pucaju na zlato."

'Neki rade u dentalnim centrima, neki na carini'

Jedna od najvećih specifičnosti socce jest njezin amaterski status, koji često stvara probleme pri sastavljanju momčadi, jer igrači uz reprezentativne obveze imaju i svakodnevne poslove. Koliko je teško sastaviti reprezentaciju s obzirom na to da su svi igrači amateri koji imaju svoje redovne poslove?

"To je najveći problem. Ovo je prije svega amaterski sport. Futsal je već zadnjih nekoliko godina postao profesionalni sport. To su igrači koji imaju ugovore po dvanaest mjeseci i ništa ne rade drugo nego igraju futsal. Naši dečki rade. Neki rade u raznoraznim firmama, dentalnim centrima... stvarno ima svega. Neki rade na carini, recimo. I to je najveći problem. Sa zadnjeg natjecanja otpalo je sedam igrača jer ne mogu dobiti slobodno na poslu ili ih klub ne pušta."

Dodatne probleme stvorila je i ozljeda Nebojše Popovića u zadnji čas. Koliki je to hendikep?

"Polagali smo stvarno velike nade u njega, jako je dobar igrač. Nažalost, dogodila se ozljeda u zadnji trenutak. Ali što nas ne ubije, ojača nas, tako da idemo dalje. Vjerujem u dečke koji su tu."

Anegdota s Krete

Atmosfera u reprezentaciji ključ je uspjeha, a za dobru atmosferu često su zaslužne i situacije izvan terena. Uvijek se ističe sjajna atmosfera u svlačionici. Možete li podijeliti neku anegdotu koja to najbolje opisuje?

"Ima ih puno, ali evo jedna s Krete. Imali smo jedan dan slobodan poslije utakmice, izašli smo malo van, teško je bilo odoljeti noćnim klubovima. Vraćamo se u šest ujutro, hodamo po plaži, a Kinezi imaju kazneni trening. Izgubili su dan prije, trčali su sprintove po pijesku, a mi smo normalno umirali od smijeha i snimali ih. To su ti neki trenuci koji te povežu."

A kad smo kod atmosfere, neizostavan dio su i navijačka prepucavanja. Tko ima prevlast ove godine, dinamovci ili hajdukovci?

"Mislim da će ove godine prvi put prevladati da više navijaju za Hajduk, inače je većina u reprezentaciji za Dinamo. Dosta je sad igrača s dalmatinskog područja, još i ova dva koja su tu iz Zagreba i okolice su navijači Hajduka, tako da mislim da Dinamo nema šanse ove godine."

Za kraj, Dino Kovač uputio je poziv svim navijačima u Njemačkoj da podrže reprezentaciju na putu do, nadajmo se, jedinog trofeja koji nedostaje u bogatoj vitrini hrvatske socca reprezentacije.

Cijeli podcast s Dinom Kovačom gledajte u priloženom videu gore.