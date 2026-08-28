Drama uoči utakmice PSG-a! Safonov nakon žestokog sudara ostao ležati, liječnici utrčali

Vratar Paris Saint-Germaina Matvej Safonov našao se u središtu zabrinjavajuće situacije neposredno prije prvenstvene utakmice protiv Lillea. Ruski reprezentativac ostao je ležati tijekom zagrijavanja nakon snažnog sudara te mu je odmah morala biti pružena liječnička pomoć.

Prema navodima Fut Mercata, Safonov se tijekom zagrijavanja sudario s trenerom vratara PSG-a, nakon čega je ostao ležati na travnjaku. Medicinska služba pariškog kluba brzo je reagirala, a ruskom vrataru pomoć se pružala nekoliko minuta.

Prizori s terena izazvali su zabrinutost jer Safonov nije odmah ustao nakon udarca. Igrači PSG-a pratili su situaciju, dok su se na društvenim mrežama ubrzo pojavile snimke incidenta i reakcije gledatelja koji su svjedočili neugodnom trenutku.

🚨🚨 LA FRAYEUR POUR MATVEY SAFONOV 🇷🇺 QUI S’EST PRIS UN MEMBRE DU STAFF EN PLEIN VISAGE À L’ÉCHAUFFEMENT ! 😰



Le gardien russe était complètement sonné



🎥 @ligue1plus pic.twitter.com/NPdqFgJVsV — BeFootball (@_BeFootball) August 28, 2026

Liječnici u prvi mah nisu mogli potvrditi hoće li Safonov biti spreman za nastup. Njegovo stanje nastavili su pratiti u svlačionici, prvenstveno kako bi utvrdili postoje li znakovi potresa mozga ili druge ozljede zbog koje ne bi mogao započeti utakmicu.

Neizvjesnost je natjerala stručni stožer PSG-a na brzu reakciju. Luis Enrique i njegovi suradnici razgovarali su uz teren o mogućoj promjeni početne postave, dok su pričuvni vratari pojačali zagrijavanje kako bi bili spremni uskočiti u slučaju da Safonov ne dobije liječničko dopuštenje za nastup.

Ipak, nakon nekoliko napetih minuta stigle su dobre vijesti. Safonov se oporavio od udarca, liječnici su procijenili da može nastupiti te je na kraju, unatoč dramatičnim scenama tijekom zagrijavanja, utakmicu protiv Lillea započeo prema planu iako PSG nije imao dobar početka, pošto je Lille poveo 1-0.