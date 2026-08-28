Dinamu stiže klub koji je zaratio s PSG-om: Francuzi bijesni, sprema se pravna bitka

Stade Rennes, koji će ove sezone igrati Europsku ligu i biti jedan od Dinamovih protivnika, našao se usred ozbiljnog spora s Paris Saint-Germainom i vodstvom francuske lige.

Razlog je odluka o zamjeni domaćinstva između Rennesa i PSG-a, nakon što je teren na Parku prinčeva proglašen neprikladnim za odigravanje utakmice prvog kola zbog posljedica toplinskog vala. Rennes je u vrlo kratkom roku prihvatio organizaciju susreta te ugostio aktualnog europskog prvaka, a utakmica je završila rezultatom 2:2.

No klub iz Bretanje pristao je na promjenu uz vrlo jasan uvjet; da se domaćinstvo uzvratnog susreta, koji je prema rasporedu trebao biti odigran u Rennesu u ožujku 2027. godine, ne mijenja.

Iz Rennesa su pritom tvrdili kako toplinski val nije pogodio samo Pariz, već cijelu Francusku, te kako stanje travnjaka na Parku prinčeva nije bilo posljedica isključivo vremenskih uvjeta, već i neadekvatnog održavanja.

Ipak, Komisija za natjecanja francuske profesionalne lige odlučila je drukčije.

PSG je kažnjen sa 150 tisuća eura zbog obveza vezanih uz pripremu travnjaka i osiguravanje alternativnog stadiona, ali je istodobno odlučeno kako će se utakmica 23. kola između Rennesa i PSG-a ipak igrati na Parku prinčeva.

Takva odluka izazvala je veliko nezadovoljstvo u Rennesu.

Trener Frank Haise nije skrivao razočaranje, a na konferenciji za medije uoči susreta s Le Mansom ironično je komentirao cijelu situaciju.

"Možda će zemlju i sljedećeg ožujka pogoditi toplinski val. Ostalo prepuštam klubu", poručio je Haise.

Vrlo brzo stigla je i službena reakcija kluba. Rennes je objavio kako razmatra žalbu te nema namjeru odustati od borbe za svoja prava.

"Stade Rennais primio je na znanje odluku Komisije za natjecanja o promjeni mjesta odigravanja utakmice između Stade Rennaisa i Paris Saint-Germaina u 23. kolu francuskog prvenstva, koja bi se tako trebala igrati na Parku prinčeva. Dok čekamo cjelovitu odluku i njezino obrazloženje, klub trenutačno razmatra mogućnost žalbe pred komisijom za mirenje Francuskog nacionalnog olimpijskog i sportskog odbora kako bi zaštitio svoja prava", poručili su iz Rennesa.

Cijeli slučaj tako bi mogao prerasti u ozbiljniji pravni spor, a Rennes očito nije spreman prihvatiti odluku kojom bi u istoj sezoni praktički dva puta gostovao kod PSG-a.

Situacija će biti zanimljiva i Dinamu, s obzirom na to da će upravo Rennes biti jedan od suparnika hrvatskog prvaka u ligaškoj fazi Europske lige.