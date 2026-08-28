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VRSNI STRIJELAC /

Igrač s blistavom karijerom šokirao sve i potpisao za drugoligaša

Igrač s blistavom karijerom šokirao sve i potpisao za drugoligaša
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Foto: pressinphoto/Sipa USA/Profimedia

Morata je bio kapetan Španjolske koja je 2024. osvojila naslov europskog prvaka, a zanimljivo je kako je protiv Hrvatske igrao pet puta i triput zabio

28.8.2026.
18:39
Hina
pressinphoto/Sipa USA/Profimedia
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Dugogodišnji španjolski nogometni reprezentativac Alvaro Morata ove će sezone igrati na posudbi iz talijanskog Coma u španjolskom drugoligašu Leganesu.

Tijekom uspješne karijere 33-godišnji napadač Morata je igrao za brojne europske velikane, od madridskog Reala, Juventusa i Chelseaja do madridskog Atletica, Milana i Galatasarayja. Član Coma je bio od prošle sezone.

Trener Coma Cesc Fabregas sve mu je manje vjerovao te se klub odlučio na posudbu, a Morata je izabrao Leganes, grad pored Madrida budući da mu u španjolskom glavnom gradu živi obitelj, supruga i četvero djece.

Morata je bio kapetan Španjolske koja je 2024. osvojila naslov europskog prvaka. Bez Morate je Španjolska ovog ljeta osvojila i svjetski naslov.

Za španjolsku reprezentaciju Morata je u karijeri skupio 87 nastupa te je postigao 37 pogodaka.

LeganesComoAlvaro Morata
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