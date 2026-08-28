Senzacionalne vijesti iz BiH: Dinamo će pokušati dovesti heroja 'Zmajeva'?

Nakon što je prošle sezone šokirao hrvatsku i svjetsku javnost dovevši Ismaela Bennacera u Dinamo, Zvone Boban ove godine sprema drugi transfer koji bi izazvao potres na nogometnom tržištu.

Prema informacijama iz Bosne i Hercegovine, Dinamov je predsjednik krenuo po Esmira Bajraktarevića. Kako piše SportSport, PSV-ov trener Peter Bosz nema Bajraktarevića u planovima te je nizozemski velikan spreman prodati bosanskohercegovačkog krilnog napadača. Prvi u redu je Eintracht iz Frankfurta, iako postoje i drugi zainteresirani klubovi koji bi rado u svojim redovima vidjeli mladog reprezentativca "Zmajeva".

Dinamo se, naravno, s takvim imenima ne može nositi, platežna moć u SHNL-u i Ligama petice je "nebo i zemlja", ali imaju Plavi svog "asa u rukavu". Naime, u Dinamu bi rado Bajraktarevića doveli na posudbu, baš kako su učinili i za Bennacera. Takva ideja nije sklona PSV-u, no Modri računaju da bi Nizozemci mogli popustiti ako ne stigne zadovoljavajuća ponuda do kraja prijelaznog roka.

Bajraktarević je ove sezone za PSV skupio samo 104 minute, a Transfermarkt ga procjenjuje na osam milijuna eura