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Dio navijača želi dati otkaz Kovačeviću: Eto što o takvim smjenama misli Zvone Boban

Dio navijača želi dati otkaz Kovačeviću: Eto što o takvim smjenama misli Zvone Boban
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Dinamov je predsjednik poznat kao osoban koja nije sklona čestim smjenama, a razlog tomu je objasnio još prije nekoliko godina

27.8.2026.
16:56
Sportski.net
Lucija Ocko/PIXSELL
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Dinamo je u srijedu izgubio uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga. Hrvatski je prvak bio bolji kroz dvije utakmice, no kobne su bile neshvatljive i brojne individualne greške.

Budući da su Plavi bili bolji, ali i da Viking nije klub europskog renomea kao što su njihov rival Bodo/Glimt ili Dinamo, od dijela Dinamovih navijača došlo je zazivanje smjene trenera Marija Kovačevića. No, od nje vjerojatno neće biti ništa.

Kao što znamo, predsjednik Dinama Zvonimir Boban nije "lak na okidaču", a kakvo je njegovo mišljenje o statusu trenera najbolje pokazuje izjava koju je dao prije nekoliko godina u emisiji Sport nedjeljom. Tada je sadašnji predsjednik Dinama ovako opisao situaciju s trenerima u Plavom klubu:

"S Dinamom pobijediti u Hrvatskoj nije takav problem, jer smo vidjeli to u proteklim godinama. Problem je Europe, ali žalosno je da se rad jednog trenera u jednom klubu svede na jednu utakmicu godine. To je stvarno smiješno, to je katastrofalno. Tako da, Dinamovim trenerima je najteže raditi valjda na svijetu, jer nema veze što pobijediš prvenstvo, kup, nema veze što igraš sjajno ako u jednoj utakmici izgubiš. Može ti otići glava", rekao je legendarni kapetan i zaključio: "Mislim da se takvi kriteriji trebaju mijenjati, da treba postojati nekakav projekt koji treba trajati, koji će onda sigurno dati rezultate."

Dakle, do ispunjenja želje dijela navijača gotovo sigurno neće doći. Primarni je cilj ispunjen, Dinamo je izborio Europsku ligu i Modri su s time, naizgled, mirni.

DinamoMario KovačevićZvonimir Boban
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