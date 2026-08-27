Ne nasjedajte na fake news! Mojmira ne pada na sumnjive investicije, nemojte ni vi

Internetom ponovno kruži lažna objava koja manipulativno koristi urednicu i voditeljicu RTL Direkta Mojmiru Pastorčić kako bi čitatelje navela na sumnjive investicije. Riječ je o lažnom članku koji izgleda kao da je objavljen na jednom portalu, a u kojem se Mojmiru i RTL Direkt neistinito povezuje s promoviranjem navodnih investicijskih prilika.

Mojmira Pastorčić jasno se ograđuje od sadržaja lažne objave i upozorava građane da ne nasjedaju na prevaru.

"Niti su mi gosti bili Bartulica i Benčić, niti sam usred emisije skočila na noge, a svakako nisam reklamirala sumnjive investicije. Ovo je obična prijevara, koja ljude navodi da uplaćuju novac prevarantima. A nažalost, ovo nije prvi put.

I Direkt i ja na desetke smo puta spominjani u ovakvim lažnim objavama. Pozivam ljude da pažljivo čitaju članke i da svaki put kada naiđu na vijesti o sjajnim prilikama za investicije koje promoviraju Mojmira i Direkt, znaju da se radi o lažnim vijestima", rekla je Mojmira Pastorčić.

Savjet čitateljima

Lažne objave ove vrste često su napravljene tako da na prvi pogled izgledaju kao pravi novinski članci. U njih se ubacuju imena poznatih osoba, fotografije i navodni citati kako bi se čitatelju stvorio dojam vjerodostojnosti, a krajnji cilj je korisnike navesti na ulaganje novca.

Građanima se stoga savjetuje da budu posebno oprezni kada na društvenim mrežama ili internetskim stranicama naiđu na tekstove koji obećavaju brzu i veliku zaradu, osobito ako se u njima pojavljuju poznate osobe koje navodno preporučuju određenu platformu ili ulaganje.

Ako tekst izgleda kao novinski članak, to ne znači da je riječ o stvarnoj objavi medija. Prije bilo kakve uplate potrebno je provjeriti izvor i vjerodostojnost informacija.