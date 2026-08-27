Renomirani boksački menadžer: 'Imat ćemo prvog teškaškog prvaka svijeta iz Hrvatske'

Keith Connolly, američki menadžer Filipa Hrgovića (34) prisustvovao je konferenciji za medije uoči meča našeg 'El Animala' i britanske mlade zvijezde Mosesa Itaume (21) za IBF-ov pojas svjetskog prvaka, a nakon presice je podijelio svoja razmišljanja.

Hrgović je na presici napravio pravi šou, pokazivao trbušnjake i prozivao 13 godina mlađeg Itaumu.

Foto: Adam Davy, PA Images/Alamy/Profimedia

"Filip je imao sjajne pripreme. Njegovo tijelo je drukčije, i psihološki okvir također. On će doista vratiti Mosesa u srednju školu. Ovo je sjajna priredba za prirediti iznenađenje. Filip je iskusan borac koji ispaljuje više udaraca od bilo kojeg teškaša i bit će to borba na razini one kakva je 80-ih bila ona između Marvina Haglera i Tommyja Hearnsa", rekao je Connolly pa istaknuo da misli da će Hrgović pobijediti:

"Ja vjerujem da će Moses sjajan i da će biti svjetski prvak, ali ne ove subote. Dvoboj Joshue i Furyja bit će najveća borba godine a ovo će biti najbolja borba godine."

Foto: Adam Davy, PA Images/Alamy/Profimedia

"Hrgović će nokautirati Mosesa i imat ćemo prvog teškaškog prvaka svijeta iz Hrvatske", poručio je Connolly.