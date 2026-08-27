Renomirani boksački menadžer: 'Imat ćemo prvog teškaškog prvaka svijeta iz Hrvatske'
Boksački menadžer Keith Connolly vjeruje da će Hrgović pobijediti Itaumu
Keith Connolly, američki menadžer Filipa Hrgovića (34) prisustvovao je konferenciji za medije uoči meča našeg 'El Animala' i britanske mlade zvijezde Mosesa Itaume (21) za IBF-ov pojas svjetskog prvaka, a nakon presice je podijelio svoja razmišljanja.
Hrgović je na presici napravio pravi šou, pokazivao trbušnjake i prozivao 13 godina mlađeg Itaumu.
"Filip je imao sjajne pripreme. Njegovo tijelo je drukčije, i psihološki okvir također. On će doista vratiti Mosesa u srednju školu. Ovo je sjajna priredba za prirediti iznenađenje. Filip je iskusan borac koji ispaljuje više udaraca od bilo kojeg teškaša i bit će to borba na razini one kakva je 80-ih bila ona između Marvina Haglera i Tommyja Hearnsa", rekao je Connolly pa istaknuo da misli da će Hrgović pobijediti:
"Ja vjerujem da će Moses sjajan i da će biti svjetski prvak, ali ne ove subote. Dvoboj Joshue i Furyja bit će najveća borba godine a ovo će biti najbolja borba godine."
"Hrgović će nokautirati Mosesa i imat ćemo prvog teškaškog prvaka svijeta iz Hrvatske", poručio je Connolly.