Hrgović stao pred Itaumu i utišao Engleze: Ono što je rekao odjeknulo je Londonom

Velika očekivanja vladaju u Hrvatskoj i Engleskoj uoči subotnjeg teškaškog spektakla u londonskoj O2 Areni, gdje će se sučeliti Filip Hrgović i Moses Itauma. Mladi Britanac uživa veliku naklonost domaće javnosti, što je pokazala i reakcija okupljenih navijača na otvorenom treningu održanom u londonskom Spitalfieldsu.

Pred publiku je prvi izašao Hrgović. „El Animal“ pozdravio je okupljene, kratko se razgibao, a zatim započeo s boksom sa sjenom. Iako je bila riječ o kratkom pokaznom treningu, hrvatski je teškaš ostavio dojam spremnosti za subotnji okršaj.

Pod budnim okom trenera Abela Sancheza izvodio je direkte, krošee i aperkate te ih povezivao u kombinacije. Nakon završnog fotografiranja napustio je ring i prepustio mjesto protivniku.

Itauma je potom, uz oduševljenje domaće publike, zakoračio među konopce. Njegov boks sa sjenom trajao je nešto kraće od Hrgovićeva, nakon čega mu se hrvatski boksač pridružio u ringu.

Uslijedilo je kratko, ali intenzivno sučeljavanje. Tridesetčetverogodišnji Hrgović i 13 godina mlađi Itauma nisu skidali pogled jedan s drugoga, no najzanimljiviji trenutak dogodio se tijekom završnog poziranja fotoreporterima.

Hrgović je istupio nekoliko koraka ispred protivnika i prema engleskim navijačima glasno povikao:

„And new... From Zagreb, Croatia!“ („I novi prvak... iz Zagreba, Hrvatske!“)

Njegova poruka utišala je domaću publiku, uz tek poneki izolirani odgovor s tribina. Bio je to samouvjeren završetak otvorenog treninga i jasna najava onoga što Hrgović očekuje u subotu u O2 Areni. Cijeli video pogeldajte OVDJE.