Dinamo u Norveškoj igra ključnu utakmicu: Pogledajte kakva je atmosfera pred stadionom

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ZATIŠJE PRIJE BURE /

Pred Dinamom je najvažnija utakmice sezone. Večeras u Norveškoj protiv tamošnjeg prvaka Vikinga Dinamo traži jubilarni - deseti plasman u Ligu prvaka.

Nakon prošlotjednih 2:2 na Maksimiru, gdje je Dinamo dominirao, pa prosuo vodstvo od 2:0, večeras mu u Stavangeru treba pobjeda za ulazak među elitu i UEFA-ine milijune. Modri su već osigurali europsku jesen, pa bi u slučaju poraza igrali Europsku ligu. Dinamo za Norvešku vežu isključivo lijepe uspomene. U ovom je stoljeću svaki put eliminirao predstavnike te zemlje, redom su padali Molde, Rosenborg, te prije četiri godine Bode/Glimt.

U videu pogledajte kakva je atmosfera pred staionom u Norveškoj.