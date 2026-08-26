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Dinamo u Norveškoj igra ključnu utakmicu: Pogledajte kakva je atmosfera pred stadionom

Pred Dinamom je najvažnija utakmice sezone. Večeras u Norveškoj protiv tamošnjeg prvaka Vikinga Dinamo traži jubilarni - deseti plasman u Ligu prvaka. 

Nakon prošlotjednih 2:2 na Maksimiru, gdje je Dinamo dominirao, pa prosuo vodstvo od 2:0, večeras mu u Stavangeru treba pobjeda za ulazak među elitu i UEFA-ine milijune. Modri su već osigurali europsku jesen, pa bi u slučaju poraza igrali Europsku ligu. Dinamo za Norvešku vežu isključivo lijepe uspomene. U ovom je stoljeću svaki put eliminirao predstavnike te zemlje, redom su padali Molde, Rosenborg, te prije četiri godine Bode/Glimt.

U videu pogledajte kakva je atmosfera pred staionom u Norveškoj.

 

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26.8.2026.
20:34
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DinamoNorveškaVikingLiga Prvaka
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