Hrgović brutalnom porukom šokirao mladog rivala: ‘Najbolje bi mu bilo da ga prebijem’

Filip Hrgović u subotu će u londonskoj O2 Areni pokušati ostvariti najveći uspjeh svoje profesionalne karijere. Hrvatskog teškaša očekuje borba protiv Mosesa Itaume za upražnjeni naslov IBF-ova svjetskog prvaka, a uoči velikog okršaja 34-godišnji Hrgović poslao je izravnu poruku 21-godišnjem Britancu.

Hrgović smatra kako bi prerano osvajanje svjetskog naslova moglo Itaumu odvesti u pogrešnom smjeru. Upozorio je na pritisak, slavu i novac koji dolaze s takvim uspjehom te poručio da bi poraz možda dugoročno bio bolji za njegova mladog suparnika.

„Mislim da bi za njega bilo najbolje da izgubi ovu borbu i da ga prebijem, jer ga može uništiti ako tako mlad osvoji svjetsku titulu. Glava mu je već u oblacima, već je u zabludi. Mislim da to može uništiti nekoga tko nije spreman za takvu slavu i takav novac. To ti može uništiti dušu, možeš izgubiti sebe“, rekao je Hrgović.

Hrvatski boksač smatra kako Itauma još nema dovoljno iskustva za teret koji donosi status svjetskog prvaka. Posebno je naglasio da je njegov protivnik vrlo brzo dospio u središte pozornosti nakon prelaska u profesionalni boks.

„On je dijete. Neiskusan je. Od juniorske razine do profesionalaca imao je nekoliko borbi i postao zvijezda. Svi mu tapšu po leđima, govore mu da je najbolji, da je sljedeći Muhammad Ali ili novi Mike Tyson. On jednostavno nije takav u stvarnosti“, poručio je Hrgović.

Itauma bi pobjedom protiv Hrgovića postao drugi najmlađi svjetski prvak u povijesti teške kategorije, odmah iza legendarnog Mikea Tysona. U profesionalnoj karijeri još nije doživio poraz te ima 14 pobjeda iz isto toliko nastupa, od čega je 12 ostvario nokautom.

Mladi Britanac priznao je da ga Hrgovićeve izjave počinju iritirati, ali i da djelomično razumije poruku hrvatskog boksača.

„Ne bih rekao da je u pravu, ali mogu čuti što govori. Ako pobijedim ovu borbu, možda to neće biti dobro za moju dušu. To mogu razumjeti. Ali to nije razlog zbog kojeg ću izaći i ne pokušati pobijediti zbog svoje duše. To ne bi bila dobra ideja“, odgovorio je Itauma.

Hrgović u borbu ulazi s profesionalnim omjerom od 20 pobjeda i jednog poraza. Posljednji je put nastupio ove godine, kada je svladao Britanca Davea Allena. Itauma je, s druge strane, zadržao savršen učinak, a uoči njihova okršaja slovi za velikog favorita.