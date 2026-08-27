Hrgović napravio šou: Odbio odgovoriti na hrvatskom pa pokazivao trbušnjake

Filip Hrgović održao je upečatljivu konferenciju za medije u Londonu uoči meča karijere protiv Mosesa Itaume, u kojem će se boriti za upražnjenu IBF-ov pojas svjetskog prvaka. Samouvjerenim nastupom, koji je uključivao pokazivanje isklesanih trbušnih mišića i oštre poruke, Hrgović je dodatno podigao tenzije pred subotnji spektakl.

Predstava za medije

Konferencija je imala i neobičan trenutak kada je jedan od novinara pokušao postaviti pitanje na hrvatskom jeziku. Hrgović ga je prekinuo, zamolivši ga da pitanje postavi na engleskom kako bi ga svi prisutni mogli razumjeti, pokazujući fokus na međunarodnu pozornicu na kojoj se nalazi. Nedugo zatim, tijekom sučeljavanja s Itaumom, 'El Animal' je bez oklijevanja zadigao majicu i pokazao impresivne trbušne mišiće. Bio je to jasan znak da je spreman za najveći izazov dosad.

Foto: Adam Davy/PA Images/Profimedia

'Vratit ću ga u srednju školu'

Hrgović nije štedio riječi kada je govorio o svom protivniku. Odbacio je tvrdnje da se služi psihološkim igrama kako bi dekoncentrirao mladog Britanca.

"Ne igram misaone igre, ja govorim činjenice. Moses je mlad, nije dovoljno sazrio, ja sam puno iskusniji i nema tu nikakvih psiholoških igrica", izjavio je Hrgović i dodao:

"Nisam ti ja tako pametan."

"Pobijedit ću ga. Smlavit ću ga i vratiti u srednju školu", poručio je hrvatski boksači. Naglasio je kako iza njega stoji najbolji pripremni kamp u posljednjih šest godina, bez ozljeda i bolesti koje su ga pratile u prošlosti. "Osjećam se sjajno, ovo je bio moj najbolji trening kamp. Vjerujem da je ovo moje vrijeme i da je sve u Božjim rukama", zaključio je.

Foto: Adam Davy, PA Images/Alamy/Profimedia

Britanac na rubu živaca

Čini se da su Hrgovićeve provokacije i samouvjerene izjave počele djelovati na njegovog protivnika. Mladi Itauma priznao je da ga Hrvatove riječi počinju živcirati i izbacivati iz takta. S druge strane, Hrgovića takve reakcije ne dotiču.

"Nije me briga što drugi misle. Jedino je važno ono što ja mislim, a to je da ću izbaciti Itaumu iz ringa", odrješito je odgovorio 'El Animal.

Na kraju je zatražio i više poštovanja, podsjetivši sve da u London dolazi kao autsajder iz male Hrvatske, ali bez straha od bilo koga.