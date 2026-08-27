Nakon naporne sezone, Lucija Šerbedžija pronašla je mir u zagrljaju nepoznatog muškarca

Naša proslavljena glumica i svestrana glazbenica, Lucija Šerbedžija (53), kraj kolovoza provodi daleko od svjetala pozornice, na jednom od najmirnijih jadranskih otoka. Svojim pratiteljima na Instagramu pružila je uvid u idilične trenutke odmora, objavivši seriju fotografija.

Sretno zaljubljeni

Fotografije prikazuju tople, osobne trenutke: od selfieja na kojem je zagrljena s partnerom koji je nježno ljubi u čelo, preko pitoresknih kamenih zidova, do opuštene šetnje psa uz more. Čovjek u čijem je zagrljaju nije označen u objavi, a o njemu se gotovo ništa ne zna, osim da su i prošlo ljeto na istome mjestu bili zajedno. Ovi prizori mira i privatnosti stižu na kraju godine koja je za cijenjenu umjetnicu, dobitnicu dviju Zlatnih arena, bila ispunjena brojnim angažmanima na različitim poljima. Nakon što je 2023. godine oduševila publiku dospjevši do finala popularnog showa "Zvijezde pjevaju", nastavila je s glazbenim nastupima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

U ožujku 2026. sudjelovala je u glazbeno-poetskoj večeri posvećenoj Arsenu Dediću u Zagrebu. Ljeto je, kao i obično, provela radno na Brijunima, gdje je ključan dio ansambla Kazališta Ulysses. Ova sezona bila je posebno emotivna jer je njezin otac, Rade Šerbedžija (80), najavio svoje posljednje nastupe u kultnoj predstavi "Kralj Lear". S obzirom na to da je Lucija dugogodišnji član ansambla te predstave, odmor na Silbi djeluje kao savršen završetak intenzivnog profesionalnog razdoblja.

Foto: RTL DIREKT

Bivša ljubav

Lucija Šerbedžija iza sebe ima brak sa srpskim glumcem i redateljem Filipom Gajićem, kojeg je upoznala još kao djevojčica. Zajedno su glumili u predstavi KPGT-a 'Oslobođenje Skoplja', nakon čega su čak tri mjeseca proveli na turneji po Americi. Ipak, nakon toga njihovi su se putevi razišli te se godinama nisu susretali. Ponovno su se sreli 1997. godine u Londonu, u kući Rade Šerbedžije. Par se vjenčao 2006. godine u Istri, a tijekom braka dobili su dvoje djece – sina Sergeja i kćer Anastaziju. Njihov brak trajao je osam godina, a nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima.

Njezina objava, koja slavi jednostavne životne radosti, naišla je na tople reakcije pratitelja. Komentar "Kako je nekome lijepo i neka je" najbolje sažima dojmove.