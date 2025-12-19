Unuk Rade Šerbedžije proslavio 18. rođendan: Majka Lucija podijelila dirljivu poruku

Poznata hrvatska glumica Lucija Šerbedžija (52) podijelila je s pratiteljima na Instagramu jedan od najvažnijih trenutaka u životu svake majke, punoljetnost svojeg sina. Rijetkom i iznimno dirljivom objavom čestitala je sinu Sergeju 18. rođendan, otkrivajući ponos koji je, kako sama kaže, velik "do svemira". Ova objava pružila je rijedak uvid u privatni život svestrane umjetnice i izazvala lavinu nježnih reakcija njezinih prijatelja i obožavatelja.

Emotivna poruka i rijetke fotografije

Lucija je uz objavu podijelila tri fotografije svog sina, prikazujući ga u opuštenom, kućnom okruženju. Na jednoj od njih mladi Sergej drži akustičnu gitaru, nagovještavajući da je umjetnička crta, toliko izražena u obitelji Šerbedžija, pronašla put i do njega. Druga fotografija je portret dok u pozadini stoji uokvirena slika njega kao dječaka, stvarajući dirljiv kontrast između prošlosti i sadašnjosti. Treća fotografija prikazuje ga kako se odmara na kauču.

Ipak, najviše emocija izazvala je Lucijina kratka, ali snažna poruka. "Ovaj dečko najdivniji na svijetu je danas punoljetan!!..uhhh..ponosna do svemira", napisala je glumica, sažimajući sav majčinski ponos i ljubav u nekoliko riječi. Njezina iskrenost odmah je odjeknula među pratiteljima, a čestitke su se počele nizati u komentarima. Poruke poput "Divan dečko, sretan rođendan", "Najsretniji mu rođendan" i "Sretan, Sergej! Najsretniji!" samo su neke od mnogih koje su ispunile objavu toplinom i dobrim željama.

Umjetnost u genima obitelji Šerbedžija

Podsjetimo,Lucija je dobila sina s bivšim suprugom, srpskim redateljom Filipom Gajićem (58). Odrastanje u umjetničkoj obitelji oblikovalo je njegov put, a fotografija s gitarom dala je naslutiti da bi mogao slijediti tragove svojih roditelja i djeda u glazbi, glumi ili drugoj umjetnosti.

Lucija, dobitnica dvije Zlatne arene i članica Zagrebačkog kazališta mladih, izgradila je impresivnu karijeru, a uloga Ines u seriji Tajna vinove loze dodatno ju je popularizirala.

