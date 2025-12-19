FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PONOSNA MAMA /

Unuk Rade Šerbedžije proslavio 18. rođendan: Majka Lucija podijelila dirljivu poruku

Unuk Rade Šerbedžije proslavio 18. rođendan: Majka Lucija podijelila dirljivu poruku
×
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Lucija Šerbedžija, poznata hrvatska glumica, podijelila je s pratiteljima emotivnu objavu na Instagramu povodom 18. rođendana svog sina Sergeja

19.12.2025.
8:29
Hot.hr
Luka Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poznata hrvatska glumica Lucija Šerbedžija (52) podijelila je s pratiteljima na Instagramu jedan od najvažnijih trenutaka u životu svake majke, punoljetnost svojeg sina. Rijetkom i iznimno dirljivom objavom čestitala je sinu Sergeju 18. rođendan, otkrivajući ponos koji je, kako sama kaže, velik "do svemira". Ova objava pružila je rijedak uvid u privatni život svestrane umjetnice i izazvala lavinu nježnih reakcija njezinih prijatelja i obožavatelja.

Emotivna poruka i rijetke fotografije

Lucija je uz objavu podijelila tri fotografije svog sina, prikazujući ga u opuštenom, kućnom okruženju. Na jednoj od njih mladi Sergej drži akustičnu gitaru, nagovještavajući da je umjetnička crta, toliko izražena u obitelji Šerbedžija, pronašla put i do njega. Druga fotografija je portret dok u pozadini stoji uokvirena slika njega kao dječaka, stvarajući dirljiv kontrast između prošlosti i sadašnjosti. Treća fotografija prikazuje ga kako se odmara na kauču.

Ipak, najviše emocija izazvala je Lucijina kratka, ali snažna poruka. "Ovaj dečko najdivniji na svijetu je danas punoljetan!!..uhhh..ponosna do svemira", napisala je glumica, sažimajući sav majčinski ponos i ljubav u nekoliko riječi. Njezina iskrenost odmah je odjeknula među pratiteljima, a čestitke su se počele nizati u komentarima. Poruke poput "Divan dečko, sretan rođendan", "Najsretniji mu rođendan" i "Sretan, Sergej! Najsretniji!" samo su neke od mnogih koje su ispunile objavu toplinom i dobrim željama.

Umjetnost u genima obitelji Šerbedžija

Podsjetimo,Lucija je dobila sina s bivšim suprugom, srpskim redateljom Filipom Gajićem (58). Odrastanje u umjetničkoj obitelji oblikovalo je njegov put, a fotografija s gitarom dala je naslutiti da bi mogao slijediti tragove svojih roditelja i djeda u glazbi, glumi ili drugoj umjetnosti. 

Lucija, dobitnica dvije Zlatne arene i članica Zagrebačkog kazališta mladih, izgradila je impresivnu karijeru, a uloga Ines u seriji Tajna vinove loze dodatno ju je popularizirala. 

POGLEDAJTE VIDEO: Od hašiša u pošti do bazena s lopticama za odrasle: Ovo je Direktov pregled dana

Lucija ŠerbedžijaRade šerbedžija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PONOSNA MAMA /
Unuk Rade Šerbedžije proslavio 18. rođendan: Majka Lucija podijelila dirljivu poruku