FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽIVOT U BALANSU /

Pogledajte novu epizodu: 'Jesam debela, ali sam dobra osoba i željela sam da i oni to vide'

Pogledajte novu epizodu: 'Jesam debela, ali sam dobra osoba i željela sam da i oni to vide'
×
Foto: Net.hr

Četvrta epizoda otvara najtamnije poglavlje dosad. U fokus ulazi Alina Pantseyeva - žena koja je kroz život nosila uvrede, nasilje i borbu s vlastitim tijelom. Njezina priča, izrečena bez zadrške i filtera, postaje brutalno iskren uvod u temu koja mnoge najviše boli: disciplinu.

19.12.2025.
12:07
Magazin.hr
Net.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Četvrta epizoda serijala "Život u balansu" se prebacuje između prošlosti koja ju je lomila i sadašnjosti koja ju je izgradila. Baloni iz djetinjstva, koferi koji su simbol putovanja i bježanja, godine ponižavanja i predrasuda – sve se to pretvara u pozornicu na kojoj Alina Pantseyeva danas stoji snažnija nego ikad. Kao prva pobjednica Života na vagi, kao umjetnica, sportašica, supruga i mentorica koja zna što znači ne posustati.

U susretu s Lukom Veljkovićem, njezina energija postaje motor epizode. Direktna, nemilosrdna i motivirajuća, Alina ga vodi kroz dan koji testira sve što je naučio: izdržljivost, fokus, spremnost da se vrati i kad posrne. Vježbe, smijeh, pjevanje, znoj i ritam – sve se isprepliće u lekciji koja jasno poručuje da disciplina nije nešto s čime se rodiš, nego nešto što gradiš svakom odlukom.

Dok Luka prolazi fizičke izazove i emotivne razgovore, Alina ga polako priprema za ono što slijedi - najveći ispit do sada. Epizoda završava u nagovještaju obračuna od kojeg najradije bježimo: susreta s vlastitim slabostima.

“Stisni zube” nije samo naziv epizode, nego poziv. Poruka da je disciplina most između želje i cilja - i da ga Luka sada mora prijeći.

Kako je izgledao taj prelazak - saznajte u prvoj epizodi na službenom YouTube kanalu RTL-a.

 

PretilostMentalno Zdravlježivot U BalansuAlina PantseyevaLuka VeljkoviĆMarko ČrljenecDina Levačić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŽIVOT U BALANSU /
Pogledajte novu epizodu: 'Jesam debela, ali sam dobra osoba i željela sam da i oni to vide'