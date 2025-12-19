Pogledajte novu epizodu: 'Jesam debela, ali sam dobra osoba i željela sam da i oni to vide'

Četvrta epizoda serijala "Život u balansu" se prebacuje između prošlosti koja ju je lomila i sadašnjosti koja ju je izgradila. Baloni iz djetinjstva, koferi koji su simbol putovanja i bježanja, godine ponižavanja i predrasuda – sve se to pretvara u pozornicu na kojoj Alina Pantseyeva danas stoji snažnija nego ikad. Kao prva pobjednica Života na vagi, kao umjetnica, sportašica, supruga i mentorica koja zna što znači ne posustati.

U susretu s Lukom Veljkovićem, njezina energija postaje motor epizode. Direktna, nemilosrdna i motivirajuća, Alina ga vodi kroz dan koji testira sve što je naučio: izdržljivost, fokus, spremnost da se vrati i kad posrne. Vježbe, smijeh, pjevanje, znoj i ritam – sve se isprepliće u lekciji koja jasno poručuje da disciplina nije nešto s čime se rodiš, nego nešto što gradiš svakom odlukom.

Dok Luka prolazi fizičke izazove i emotivne razgovore, Alina ga polako priprema za ono što slijedi - najveći ispit do sada. Epizoda završava u nagovještaju obračuna od kojeg najradije bježimo: susreta s vlastitim slabostima.

“Stisni zube” nije samo naziv epizode, nego poziv. Poruka da je disciplina most između želje i cilja - i da ga Luka sada mora prijeći.

