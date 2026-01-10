Dana White objavio: 'Radimo invaziju na Bijelu kuću'

Prema pisanju MMA Weeklyja, logističke pripreme za UFC-ov spektakl u Bijeloj kući ovoga ljeta su završene.

Šef UFC-a Dana White u četvrtak je u dva intervjua otkrio detalje nadolazećeg događaja koji bi 14. lipnja u Washington trebao dovesti borilačke zvijezde, a potencijalno i veoma kontroverznog kandidata za predsjednika Irske, Conora McGregora.

Invazija na Bijelu kuću

Kako javlja MMA Weekly, događaj koji je bio velika želja američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegova podržavatelja Dane Whitea neće biti samo večer borbi, već cjelotjedna UFC-ova invazija na Bijelu kuću.

"Doslovno smo upravo završili s prolaskom kroz svu logistiku – kako to postaviti, koliko ljudi možemo imati“, rekao je White za CBS Mornings. "Izgleda da ćemo imati 5.000 ljudi uživo na travnjaku Bijele kuće. Bit će to na južnom travnjaku, a preko ceste je park koji se, mislim, zove Ellipse, gdje možemo imati 85.000 ljudi... Imat ćemo velike ekrane, pozornicu i glazbu tijekom cijelog dana", izjavio je White pa dodao:

"Sva logistika je gotova. Znamo gdje smo, znamo koliko ima sjedala, znamo kako će izgledati konstrukcija, znamo odakle će borci izlaziti i gdje će biti smješteni. U osnovi ćemo cijeli taj tjedan preuzeti Washington s mnogo različitih sadržaja za borilačke fanove, a onda, naravno, jedinstven događaj – održati ga u Bijeloj kući. Borci će doslovno hodati od Ovalnog ureda do oktogona", rekao je White za CBS.

Iako promocija još nije počela slagati borilačku karticu za ovaj povijesni događaj, nekoliko boraca već je izrazilo želju da bude dio spektakla, među njima Jon Jones, Conor McGregor i Sean O’Malley.

