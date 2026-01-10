FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UFC /

Dana White objavio: 'Radimo invaziju na Bijelu kuću'

Dana White objavio: 'Radimo invaziju na Bijelu kuću'
×
Foto: Zumapress.com/mega/the Mega Agency/profimedia

White je obećao najbolju borilačku karticu u povijesti promocije, no potpisivanje ugovora za borbe neće započeti prije kraja mjeseca.

10.1.2026.
11:25
Sportski.net
Zumapress.com/mega/the Mega Agency/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prema pisanju MMA Weeklyja, logističke pripreme za UFC-ov spektakl u Bijeloj kući ovoga ljeta su završene.

Šef UFC-a Dana White u četvrtak je u dva intervjua otkrio detalje nadolazećeg događaja koji bi 14. lipnja u Washington trebao dovesti borilačke zvijezde, a potencijalno i veoma kontroverznog kandidata za predsjednika Irske, Conora McGregora.

Invazija na Bijelu kuću

Kako javlja MMA Weekly, događaj koji je bio velika želja američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegova podržavatelja Dane Whitea neće biti samo večer borbi, već cjelotjedna UFC-ova invazija na Bijelu kuću.

"Doslovno smo upravo završili s prolaskom kroz svu logistiku – kako to postaviti, koliko ljudi možemo imati“, rekao je White za CBS Mornings. "Izgleda da ćemo imati 5.000 ljudi uživo na travnjaku Bijele kuće. Bit će to na južnom travnjaku, a preko ceste je park koji se, mislim, zove Ellipse, gdje možemo imati 85.000 ljudi... Imat ćemo velike ekrane, pozornicu i glazbu tijekom cijelog dana", izjavio je White pa dodao:

"Sva logistika je gotova. Znamo gdje smo, znamo koliko ima sjedala, znamo kako će izgledati konstrukcija, znamo odakle će borci izlaziti i gdje će biti smješteni. U osnovi ćemo cijeli taj tjedan preuzeti Washington s mnogo različitih sadržaja za borilačke fanove, a onda, naravno, jedinstven događaj – održati ga u Bijeloj kući. Borci će doslovno hodati od Ovalnog ureda do oktogona", rekao je White za CBS.

Iako promocija još nije počela slagati borilačku karticu za ovaj povijesni događaj, nekoliko boraca već je izrazilo želju da bude dio spektakla, među njima Jon Jones, Conor McGregor i Sean O’Malley.

POGLEDAJTE VIDEO: Analiza poraza Hrvatske od Njemačke: Evo što treba popraviti

Dana WhiteUfcDonald TrumpBijela Kuća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UFC /
Dana White objavio: 'Radimo invaziju na Bijelu kuću'