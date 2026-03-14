Zvijezda 'Divljih pčela' o Zorinoj situaciji i svom ljubavnom statusu: 'To bih ostavila seriji'

Glumica Lidija Kordić posljednjih mjeseci privlači veliku pozornost gledatelja zahvaljujući ulozi Zore Runje u RTL-ovoj dramskoj seriji Divlje pčele. Njezin lik prolazi kroz niz emotivnih i dramatičnih situacija koje publiku drže prikovanom uz male ekrane, a upravo joj je ta uloga donijela i nominaciju za prestižnu Večernjakova ruža u kategoriji „Novo lice godine“.

U razgovoru za Net.hr Lidija otkriva koliko se zapravo razlikuje od temperamentne Zore, kakva je atmosfera na setu popularne serije te koje su joj scene do sada bile najizazovnije za snimanje. Govori i o nominaciji koja joj, priznaje, daje dodatni vjetar u leđa, ali i o svojoj velikoj ljubavi prema glazbi te načinu na koji se opušta nakon napornih snimanja. Otkrila nam je i kakav je njezin ljubavni status te što je trenutačno najviše pokreće u životu.

Zora u Divljim pčelama trenutačno prolazi kroz iznimno burno razdoblje. Koliko se ti prepoznaješ u njoj, a koliko su Lidija i Zora različite?

Lidija i Zora više nemaju baš mnogo zajedničkih točaka, osim što dijele isto lice i vole glazbu (smijeh). Zora je izmišljeni lik, a Lidija je stvarna osoba.

Zorina ljubavna priča je pravi rollercoaster. Bi li mogla zamisliti sebe u takvoj situaciji u stvarnom životu?

Mislim da nema potrebe zamišljati se u takvim situacijama, to bih ipak ostavila seriji.

Snimanje ljubavnih scena zna biti i zabavno i neugodno. Koja ti je najzanimljivija ili najsmješnija scena koju si do sada snimila?

S ovakvom ekipom svaki je dan pun šala, smijeha i zezanja... Ne znam što bih izdvojila. Bilo je jako emotivnih scena, pogotovo kada su se sestre rastajale prije Cvitina vjenčanja, zatim svađe između Katarine i Zore, pa Cvita i Zora i njihove nadolazeće scene... Mnogo je tu trenutaka, ovih sam se samo prvih sjetila.

Koja scena ti je do sada možda bila najizazovnija za odglumiti?

Neke sam već navela u prethodnom odgovoru, ali svakako bih izdvojila i scenu Zore i Ivice. Neke scene tek trebaju biti prikazane pa ne bih htjela ništa odavati, ali mislim da ćete shvatiti na koje mislim. Takvi su mi trenuci jako dragocjeni, posebno kada ih dijelim s djevojkama pa se nakon takvih scena najjače izgrlimo.

S kim si od kolega sa seta najviše kliknula? Družite li se i privatno?

Družimo se stalno već mjesecima i dalje mi je fascinantno kako se to ne gubi. Ipak se uvijek nađe vremena i za neko druženje izvan seta, pa se izmiješaju i Runje i Vukasi.

Nominirana si i za Večernjakovu ružu u kategoriji "Novo lice godine", što za tebe znači ova nominacija? Jesi li je očekivala?

Puno mi znači kada netko prepozna moj rad i trud, to me jako veseli i daje mi vjetar u leđa. Jedva čekam dodjelu pa da se svi zajedno veselimo, što god da bude.

Foto: Tom Dubravec

Ono što gledatelji možda ne znaju je da je i pjevanje tvoja velika strast. Je li to nešto što te je privlačilo od malih nogu ili se s vremenom rodila i ljubav prema glazbi?

Glazba je moja prva ljubav, uvijek me prati i uvijek je prisutna.

Kada snimanja završe, kako se najradije opuštaš? Imaš li još neki skriveni talent, hobi?

Trenutačno igram PS5 kad god imam slobodnu minutu. Igrice me vesele i opuštaju; dopustila sam si da se malo razmazim i da mi ne bude žao (smijeh).

Za kraj, znamo da je Zorin ljubavni status trenutačno kompliciran, ali kakav je tvoj? Jesi li zaljubljena?

Uvijek sam zaljubljena – mene ljubav pokreće i to mi je najveća inspiracija.

