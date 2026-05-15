Partnerica Rubena Van Guchta progovorila o drugim ženama u njegovom životu

Bivši suprug Blanke Vlašić i dalje privlači pozornost svojim zanimljivim pogledom na veze i ljubav, a njegova partnerica na Instagramu je pokazala kako se nosi s činjenicom da Ruben Van Gucht, uz nju, ljubi i druge žene.

Belgijska spisateljica Charlotte Van Looy u novoj se objavi na Instagramu dotaknula života s Rubenom s kojim očekuje njihovo prvo zajedničko dijete: "Još samo tri mjeseca nas dvoje (i ostatak harema): 6,5 godina, selidba, 3 psa, 1 mala kći i bezbroj izazova kasnije. Kakva je to vožnja bila, ljudi. Još uvijek je sve u redu ovdje, žao mi je."

Spomenuvši "harem", Charlotte Van Looy direktno se osvrnula na žene s kojima je Ruben paralelno u odnosu te time pokazala da je itekako svjesna da nije jedina žena u njegovom životu, ali i da joj ta spoznaja ne predstavlja problem.

Među brojnim komentarima, istaknuo se onaj u kojem stoji kako kraljica Camilla nikad neće moći zamijeniti princezu Dianu. No, i dalje ostaje nepoznato tko je zapravo Camilla, a tko Diana u priči Rubena Van Guchta.

Podsjetimo, veći dio hrvatske javnosti za belgijskog sportskog novinara čula je tek kada se doznalo da ljubi našu proslavljenu atletičarku Blanku Vlašić. Par se ubrzo i vjenčao te dobio sina, no nije dugo trebalo da se prošire glasine kako Ruben ne živi u Splitu sa sinom i Blankom.

Van Gucht je zatim pojasnio kako s Blankom živi u otvorenom braku, a vijest o rastavi nije šokirala. Da su se rastali, doznalo se početkom 2026. godine, a Ruben je svu pozornost usmjerio na vijest da s Charlotte Van Looy očekuje kći.