Sve je spremno za prinovu: Rubenova partnerica pokazala dječju sobicu, a jedan detalj topi srca

Belgijska autorica i medijska ličnost Charlotte Van Looy (32), nova partnerica sportskog novinara Rubena Van Guchta (38), podijelila je s pratiteljima na Instagramu intiman uvid u svoj život, otkrivajući detalje svoje trudnoće i priprema za dolazak prvog djeteta.

U nizu fotografija i kratkih videozapisa, popularnom formatu "photo dumpa" kojim se dijele isječci iz života, Van Looy je sažela svoj 20. tjedan trudnoće. Objava, popraćena opisom na nizozemskom, slavi sve aspekte njihovog zajedničkog života u iščekivanju prinove. "Beba, malo dijete, rasplesana ljubav, tata, buduća mama, 20-ak trudničkih želja, doručak u krevetu, proljetno čišćenje, uskoro dječja soba, dom", napisala je Charlotte, dajući kontekst svakoj od objavljenih scena.

Kolaž ljubavi i iščekivanja

Među objavljenim trenucima ističe se fotografija na kojoj Charlotte pozira pred ogledalom, ponosno pokazujući svoj trudnički trbuh. Dvadeseti tjedan trudnoće predstavlja važnu prekretnicu, polovicu puta do dolaska djeteta, a buduća majka doslovno blista.

Kolaž nastavlja prikazivati par na elegantnoj večeri, gdje nasmijani poziraju, a Ruben je kasnije snimljen kako energično pleše. Posebno dirljivi su kadrovi koji najavljuju dolazak novog člana obitelji. Jedan video otkriva unutrašnjost ormara ispunjenog uredno složenom dječjom odjećom, dok drugi prikazuje drveni krevetić s igračkama i dječjom knjigom "Tata, volim te" ("Papa ik hou van jou").

Novo poglavlje za poznati par

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su paru u komentarima poželjeli sreću. "Predivne fotografije. Uživajte u trudnoći", "Baš ste lijepi, blistate", samo su neke od poruka podrške.

Podsjetimo, njihova veza privukla je veliku pažnju javnosti nakon što je Charlotte Van Looy otkrila da su zajedno još od 2019. godine, što znači da je njihova romansa započela prije braka Rubena Van Guchta s Blankom Vlašić (42). Van Gucht je ranije izjavio da su on i Blanka imali “otvoreni odnos” te da je paralelno vodio život u Belgiji, dok je i Charlotte potvrdila da je bila upoznata s njegovom obitelji u Hrvatskoj.

Ruben Van Gucht iz braka s Blankom Vlašić ima sina Monda, rođenog 2022. godine, a par se razveo u listopadu 2025. Ubrzo nakon toga stigla je vijest da s Charlotte očekuje dijete, čime su započeli novo životno poglavlje.

