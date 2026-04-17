Novo poglavlje za Rubena i partnericu, pripreme za bebu u punom jeku: 'Uštipnite me!'

Partnerica sportskog novinara i bivšeg suprugas Blanke Vlašić Rubena Van Guchta, belgijska autorica i medijska ličnost Charlotte Van Looy (32) podijelila je s pratiteljima na Instagramu emotivne trenutke iz trudnoće i jasno dala do znanja koliko se veseli novom životnom poglavlju.

Na prvoj fotografiji Charlotte pozira u automobilu okružena kutijama, otkrivajući da su pripreme za dolazak bebe već u punom jeku. Uz osmijeh i vidljivo uzbuđenje poručila je: “Počelo je. Radimo mjesta kod kuće za dolazak naše bebice i za dječju sobu koja stiže sljedeći tjedan".

Nije skrivala oduševljenje pa je priznala i: “Uštipnite me, molim vas – presretna sam i uzbuđena što ću postati mama.”

Na drugoj objavi opušta se kod kuće u društvu psa, nježno držeći ruku na trudničkom trbuhu.

U poruci je zahvalila pratiteljima na brojnim savjetima i otkrila da je dobila više od 300 poruka podrške, ali i istaknula kako sada želi uživati u mirnim trenucima i odmoru.

'Rasplesana ljubav, tata, buduća mama'

Oduševljena dolaskom bebe Charlotte Van Looy (32), podijelila je nedavno s pratiteljima na Instagramu još jedan intiman uvid u svoj život, otkrivajući detalje svoje trudnoće i priprema za dolazak prvog djeteta.

U nizu fotografija i kratkih videozapisa, popularnom formatu "photo dumpa" kojim se dijele isječci iz života, Van Looy je sažela svoj 20. tjedan trudnoće. Objava, popraćena opisom na nizozemskom, slavi sve aspekte njihovog zajedničkog života u iščekivanju prinove. "Beba, malo dijete, rasplesana ljubav, tata, buduća mama, 20-ak trudničkih želja, doručak u krevetu, proljetno čišćenje, uskoro dječja soba, dom", napisala je Charlotte, dajući kontekst svakoj od objavljenih scena.

Među objavljenim trenucima ističe se fotografija na kojoj Charlotte pozira pred ogledalom, ponosno pokazujući svoj trudnički trbuh. Dvadeseti tjedan trudnoće predstavlja važnu prekretnicu, polovicu puta do dolaska djeteta, a buduća majka doslovno blista.

Podsjetimo, njihova veza privukla je veliku pažnju javnosti nakon što je Charlotte Van Looy otkrila da su zajedno još od 2019. godine, što znači da je njihova romansa započela prije braka Rubena Van Guchta s Blankom Vlašić (42). Van Gucht je ranije izjavio da su on i Blanka imali “otvoreni odnos” te da je paralelno vodio život u Belgiji, dok je i Charlotte potvrdila da je bila upoznata s njegovom obitelji u Hrvatskoj.

Ruben Van Gucht iz braka s Blankom Vlašić ima sina Monda, rođenog 2022. godine, a par se razveo u listopadu 2025. Ubrzo nakon toga stigla je vijest da s Charlotte očekuje dijete, čime su započeli novo životno poglavlje.

