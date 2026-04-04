Potvrdila sumnje javnosti: Rubenova partnerica objavom o trudnoći poslala poruku 'hejterima'

Belgijska spisateljica i producentica Charlotte van Looy, partnerica sportskog novinara Rubena Van Guchta, bivšeg supruga Blanke Vlašić, novom objavom o trudnoći privukla je veliku pažnju pratitelja. Par očekuje djevojčicu, a Charlotte je uz fotografije poslala i jasnu poruku svima koji su kritizirali njihovu vezu.

Poruka 'hejterima' i proslava ljubavi

U objavi koja se sastoji od tri fotografije, Van Looy je podijelila intimne trenutke s pratiteljima. Prva prikazuje nasmijani par u zagrljaju, druga je snimka ultrazvuka, dok ih treća prikazuje na plaži u jednakim bijelim majicama. Upravo je opis objave izazvao najviše reakcija.

“2019 ~ 2026”, napisala je Charlotte, jasno definirajući vremenski okvir njihove veze. Zatim je dodala prkosnu poruku na engleskom: “Mrzim što im to moram reći, hejteri - AMOR VINCIT OMNIA, dečki.” Latinskom izrekom “Ljubav sve pobjeđuje”, koju su ponosno nosili i na majicama, par je odgovorio na višemjesečna medijska nagađanja i kritike. Ovim su potezom potvrdili snagu svoje veze usred prave medijske sapunice koja se odvijala u Belgiji i Hrvatskoj.

Kraj braka s Blankom i novo poglavlje

Ova objava dolazi nedugo nakon što je početkom 2026. godine potvrđen razvod Van Guchta i naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, s kojom ima sina Mondu. Vremenska crta koju je Charlotte istaknula posebno je zanimljiva, jer sugerira da je njihova veza započela 2019. godine, tri godine prije nego što se Ruben vjenčao s Blankom. Sam Van Gucht je ranije u jednoj televizijskoj emisiji izjavio kako su on i Blanka imali “otvoreni odnos” te da je on vodio odvojen život u Belgiji.

Charlotte van Looy poznata je autorica u Belgiji, a njezina knjiga “Ontrouw” (Nevjera) iz 2021. godine bavi se upravo složenošću veza i prevarama, temeljenoj na vlastitim iskustvima i intervjuima. Sada se par priprema za novo poglavlje. Njihova kći trebala bi stići na ljeto 2026. godine, a tamošnji mediji prenose kako već traže stan na belgijskoj obali gdje planiraju provesti ljetne mjesece.

