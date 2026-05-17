Fantastična vijest i za Hrvatsku: Allegri potvrdio da se Modrić vraća!

Luka Modrić oporavlja se puno brže od očekivanog, a najnovije informacije iz Italije govore kako bi već mogao i zaigrati.

Iako je zadobio dvostruki prijelom jagodične kosti 26. travnja u utakmici protiv Juventusa, a ozljeda je zahtijevala operaciju i predviđala dulju stanku, Modrić je jasno dao do znanja kako se želi što prije vratiti na teren i pomoći Milanu u lovu na Ligu prvaka te što spremniji dočekati Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom.

"Dobra vijest je da je Modrić spreman. Isprobao je zaštitnu masku i trenirao s momčadi, no vidjet ćemo tko će sutra igrati", rekao je trener Milana, Massimiliano Allegri u najavi sutrašnjeg gostovanja kod Genoe u pretposljednjem kolu Serie A.

Glavni liječnik reprezentacije Tomislav Vlahović rekao je za RTL Sport kako Luku ni u reprezntaciji, ali ni u Milanu, neće pustiti da igra ako nije potpuno spreman, ali Luka očito ima veliku želju zaigrati već sutra.

Brzi oporavak

Oporavak od ozljede kakvu je imao Luka znala je varirati od izrazito brzog do jako dugog. Većina igrača ističe mentalni oporavak kao ključni jer se s maskom može igrati već nakon tjedan dana nakon operacije. Sutra će pak biti točno tri tjedna od ozljede i jedan dan manje od same operacije.

Nadamo se samo kako Luki maska neće oduzimati previše vidnog polja jer njegov pregled igre je nezamjenjiv za sve ono što čeka Hrvatsku 'preko bare'.

Po tamošnjim vrućinama bit će i neugodno sa znojem, ali za vjerovati je kako će Luka sigurno dobiti najkvalitetnijie materijale te cijeli niz rezervnih komada koje bi u praksi mogao mijenjati i tijekom utakmice jer će svako poluvrijeme imati 'cooling break'.