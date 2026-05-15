Liječnik Vatrenih otkrio detalje oporavka Gvardiola i Modrića: 'U tom slučaju neće igrati'

I hrvatski liječnici ostali su ugodno iznenađeni relativno brzim povratkom Joška Gvardiola nakon teške ozljede. Gvardiol se vratio na travnjak točno 129 dana nakon loma noge, a u povratničkoj utakmici protiv Crystal Palacea, Pep Guardiola dao mu je gotovo sat vremena igre.

RTL Danas razgovarao je s glavnim liječnikom reprezentacije Tomislavom Vlahovićem koji je otkrio detalje iz procesa rehabilitacije, a osvrnuo se i na ozljedu jagodične kosti koju je zaradio Luka Modrić.