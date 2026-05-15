Raketa koja je ubila 24 ljudi imala 'zapadne komponente': Zelenski upozorio na idući ruski korak

KIJEV OPLAKUJE MRTVE /

Nakon trodnevnog primirja koji su Ukrajina i Rusija dogovorile zbog vojne parade na Dan pobjede, Rusija je u dva dana izvela jedan od najmasovnijih napada na Ukrajinu. Ispalili su na njih više od 50 raketa i 1600 dronova.

24 osobe, među kojima i troje djece, poginule su dok su spavale u svojim stanovima u Kijevu. U gradu je proglašen dan žalosti, a otkazane su sve javne priredbe. "U ovoj zgradi živjeli smo 22 godine. Poznavali smo ljude koji su živjeli s nama i koji su poginuli", kaže Oksana Hončarenko.

Potresena i u suzama, Liubov Timčenko kaže: "Rusi su ih u trenutku izbrisali. Jednostavno su izbrisali ljude."

Spašavatelji su ruševine pretraživali 28 sati. Zgrada se urušila nakon što je podrum višekatnice pogodila ruska krstareća raketa proizvedena ove godine koja je, tvrdi ukrajinska strana, imala i zapadne komponente. Na mjesto napada stigao je i Zelenski koji kasno poslijepodne upozorava na obavještajne podatke i mogući idući ruski korak.

"Žele mnogo dublje uvući Bjelorusiju u rat i pokrenuti dodatne agresivne operacije s bjeloruskog teritorija – protiv Ukrajine u pravcu Černihiv-Kijev ili protiv neke od NATO zemalja koje graniče s Bjelorusijom", kazao je Zelenski. Više doznajte u prilogu Ane Mlinarić.