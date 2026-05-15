Ista ambalaža, manje proizvoda i viša cijena! Građani priznaju: 'Mene bi prevarili! Sami smo si krivi'

Povijesna presuda dogodila se u Njemačkoj - jedan od najvećih proizvođača čokolade obmanjivao je potrošače. I to smanjivanjem količine čokolade u istom pakiranju - sa 100 na 90 grama. Dok je istodobno cijena narasla. Manje čokolade - za više novca - tzv. shrinkflacija, praksa je koju primjećuju i hrvatski potrošači.

"Davno sam već primijetila, ne samo na čokoladama. Ima dosta toga. Tijesto recimo pola kile je prije bilo, sad je sve 400 grama", kaže Stana Mravak iz Zagreba.

Takve jednadžbe u Njemačkoj više neće biti moguće. Pala je presuda protiv jednog od najvećih svjetskih proizvođača čokolade.

Naizgled ista, ali ako pogledate bolje - pala je sa 100 grama na 80. Pritom proizvođač nije naveo jasno upozorenje na ambalaži čime su, prema presudi, doveli potrošače u zabludu.

"Mene bi prevarili! Sami smo si krivi. Kad dignu cijene, svi kupuju. Nitko ne gleda da bojkotira, da ne kupuje proizvode koji dignu cijene. Ima drugih!", rekao je Zagrepčanin Mirsad Zurić. Riječ je o taktici kojom se prikriva rast troškova, a zadržavaju visoke cijene.

"Vidite na najmanjoj čokoladi pa se krade, a to što se krade gore, to je nešto nečuveno. + Više me interesiraju sudovi u Hrvatskoj koji ne rade kako treba", rekla je Anka iz Zagreba.

'Trebali bi presuditi u korist potrošača'

Svi sudovi u Europi, pa tako i hrvatski - trebali bi se rukovoditi presedanima poput ovog njemačkog - upozoravaju udruge za zaštitu potrošača.

"Svi bi ako se uputi takva tužba, trebali presuditi u korist potrošača i donijeti kaznu. Ovdje će u slučaju Milke biti donesena kazna i moraju ubuduće upozoriti kupce da je smanjena količina čokolade unutar iste ambalaže", objasnila je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Presuda još nije pravomoćna jer tvrtka ima pravo žalbe. Iz kompanije kažu da nisu ništa skrivali. Težina je smanjena zbog rasta cijena kakovca i troškova proizvodnje, a nova gramaža navedena je na pakiranju. Ipak, sud smatra da to nije odrađeno dovoljno transparentno.

"Neki potrošači odlaze i korak dalje pa rade veća pakiranja da izgleda da je proizvod veći, a zapravo unutra se nalazi manje proizvoda a cijena bude ista. Tome će se doskočiti od kolovoza ove godine kada stupi na snagu direktiva o pakiranju", ispričala je Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu.

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan ipak naglašava da postoje i primjeri dobre prakse: "Recimo u Francuskoj gdje su neki proizvođači odlučili intenzivnim narančastim natpisima označiti proizvode koji su smanjili svoje pakiranje, a ostavili cijenu istu, kako bi zapravo kupcima odlučili da na brz način donesu odluku."

Sve su pokrenuli prošlogodišnji prosvjedi nezadovoljnih Nijemaca koji su se na trgovima glasno usprotivili nepoštenim praksama. Hrvatski potrošači nažalost - nisu toliko glasni, zaključuje Knežević. "Jamraju i naši potrošači, kod jogurta se vidi da je bio 200 ml, a sad je 180. Primijete to ljudi, ali nisu naši potrošači baš toliko vični da sve uspoređuju", nadodala je. A trebali bi. Jer trošenjem vremena da pregledate proizvod koji kupujete - štedite.