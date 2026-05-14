Njemačka kaznila Milku zbog obmane potrošača, može li to i Hrvatska?

Povijesna presuda dogodila se u Njemačkoj - jedan od najvećih proizvođača čokolade obmanjivao je potrošače, i to smanjivanjem količine čokolade sa 100 na 90 grama. Pritom nisu naveli jasno upozorenje na ambalaži čime su, prema presudi, doveli potrošače u zabludu.

Riječ je o taktici kojom proizvođači prikrivaju rast troškova, a zadržavaju visoke cijene - a koju sve češće primjećuju i kupci u Hrvatskoj. Presuda još nije pravomoćna jer tvrtka ima pravo žalbe.

RTL-ova reporterka Tea Mihanović razgovarala je s predsjednicom Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Anom Knežević o tome postoji li mogućnost da se slična presuda protiv proizvođača koji smanjuju količine proizvoda dogodi i u Hrvatskoj.

Slažete li se s odlukom suda u Njemačkoj? Je li ovo zaista obmanjivanje potrošača?

Da, slažemo se s odlukom suda i to doista je obmanjivanje potrošača. Dakle, svjedoci smo svakog dana da sve više proizvoda ima manju gramažu, a ostaje ista ambalaža - a cijene rastu. Znači potrošači plaćaju više - svakog dana sve više, a dobivaju sve manje.

Što biste rekli koliko hrvatski potrošači primjećuju ove nepoštene prakse?

Jamraju i naši potrošači - žale se. Vide da je jogurt prije bilo 200 mililitara, a sad je 180, a negdje ima čak i manje. Primijete to ljudi, ali nisu naši potrošači toliko vični da sve uspoređuju. Smanjilo se i kod tjestenine - nije više 500 grama, nego 400. Zapremnina za šampone, za gelove za tuširanje nije više 1000 mililitara, nego 900 - tako i kod deterdženata za suđe i rublje.

S obzirom da nisu vični provjeravati - postoji li onda uopće mogućnost, u nekoj budućnosti, da bi se moglo doći do slične presude u Hrvatskoj?

Pa bilo bi dobro da dođe, ali ja vjerujem da bi se naši sudovi pogubili kad bismo mi njima tako nešto poslali. Kao prvo mi u udrugama nemamo takvih kapaciteta da se tužimo oko toga, a drugo - naši sudovi se ne snalaze ni oko banalnih stvari, a kamoli oko tako nečega. A trebali bi se zapravo rukovoditi ovim presedanima - znači sudovi moraju suditi po presudama sudova unutar Europske unije i pozvati se na takve presude. Znači u slučaju da se uputi taka tužba - trebali bi presuditi u korist potrošača i odrediti kaznu. Ovdje u slučaju Milke bit će određena kazna i moraju ubuduće upozoriti potrošače da je smanjena količina čokolade unutar iste ambalaže. Mislim da su potrošači u Njemačkoj čak prošle godine imali javni prosvjed - znači, izašli su na ulice i prosvjedovali protiv toga da upozore i vlasti i one koji to rade da ne bi tako trebali raditi.

Na koji način pripaziti u trgovinama? Na što treba gledati?

Pa evo kad se kupuje čokolada - treba ju okrenuti i vidjeti - je li 100, 80, 90 ili 75 i onda usporediti cijene i opredjeliti se za onu koja ima najviše grama, a najmanju cijenu. Isto tako i kod svih drugih proizvoda. Tako da - imamo vremena, ne treba se žuriti, svi radimo na svoju korist.