Dronovi koji pošumljavaju, gase požare i tretiraju usjeve: Sve na jednom mjestu u Osijeku

Otvoren je Osijek Dron Expo. Najveći događaj u regiji posvećen tehnologijama bespilotnih sustava okupio je proizvođače i zaljubljenike u dronove pa će se i pokazati i vidjeti najbolje što Hrvatska u dron industriji ima.

Za četvrtak navečer predviđen je i spektakularni drone light show, sinkronizirani let dronova nad Osijekom, a za petak finale Prve hrvatske školske dron lige.

Na Osijek Dron Expo-u izložena je najnovija bespilotna letjelica proizvedena u Hrvatskoj.

"Mi je koristimo interno kao fotogrametrijski dron, to može biti multi spektralna kamera, gimbal kamera recimo za search and rescue misije, za traženje i spašavanje", kaže Marijan Balaško, voditelj razvoja proizvoda.

Dronovi su važni u potragama za nestalima, ali i u spašavanju života i imovine u požarima.

"Koriste se kod izviđanja i kod intervencija, jako puno olakšavaju posao vatrogascima, povećava se i sigurnost, a i naša efikasnost", kaže Davor Škarica, zamjenik zapovjednika JVP Grada Osijeka.

Postizanje najboljih rezultata omogućavaju i u poljoprivredi.

"U poljoprivredi se mogu koristiti za snimanje stanja vegetacije što je dosta bitno i druga stvar gdje se koriste dronovi je za precizna tretiranja onda koja se provode na osnovu tih mapa koje smo snimili i izradili s multi spektralnim dronovima", kaže Ivana Rendulić Jelušić, agronom.

Stiglo je najbolje što Hrvatska ima

Bespilotne letjelice koriste se i za pošumljavanje teško pristupačnih terena. U šumama i močvarnim područjima efikasno su sredstvo u borbi protiv komaraca, a promijenili su i način ratovanja ljudi.

"Na ovom eventu smo odlučili pokazati jedan drugi dio našeg proizvodnog portfelja koji se tiče dronova vezanih za edukaciju za consumer segment", kaže Dragan Kovačević, voditelj razvoja proizvoda.

S bespilotnim letjelicama život je drugačiji i u edukaciji kao i u igri i zabavi. Na Osijek Dron Expo stiglo je najbolje što Hrvatska u ovoj tehnologiji ima.

"Uistinu jedna prava reprezentacija inovativnosti i tehnologija koju Hrvatska može ponuditi, ulažemo u nove generacije kako bi u biti ova tehnologija u budućnosti bila još i bolja", kaže Antonella Barišić Kulaš, organizator manifestacije.

Održat će se niz prezentacija, demonstracija i radionica, doznati nove informacije i razmijeniti iskustva o bespilotnim letjelicama.

"Mislim da se možemo pohvaliti sa svim tim stvarima, pogotovo smo ponosni na osječke tvrtke koje se nalaze i konkuriraju na najvećim svjetskim tržištima", kaže Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka.

Znanje i vještine u letu dronovima pokazat će i hrvatski osnovnoškolci.

"Pilot projekt između našeg partnera Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Orqe gdje smo 20 hrvatskih osnovnih škola uključili u Prvu hrvatsku dron ligu, a sutra ćete imati priliku vidjeti ovdje najbolje pilote iz Prve hrvatske dron lige", kaže Dragan Kovačević.

Za večeras je najavljen i pravi spektakl - dron light show, sinkronizirani let dronova nad Osijekom.