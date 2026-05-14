Hrvatska ima šansu postati svjetski lider u ovome: Pogledajte što je otvoreno u Šibeniku

Na 1100 metara četvornih, uz četiri specijalizirane radionice za servisiranje i razvoj tehnologije, ali i centar za upravljanje površinskim i podvodnim dronovima, adut novootvorenog "plavog" centra je i izravan pristup testnim zonama na moru.

U Šibeniku je otvoren prvi specijalizirani tehnološki park za morske i vodene tehnologije u Hrvatskoj gdje tvrtke koje se bave inovacijskim tehnologijama vezanima uz more mogu razvijati i testirati svoje projekte.

Na snimkama podvodnog drona vidljivo je smeće nakupljeno na morskom dnu, a površinski dron ima sustav s kojim autonomno može ući u marine i ukloniti površinski otpad.

"Mi smo do sada već radili pilot akciju u luci Krk Baška gdje je pokazatelj koliko se površinskog otpada prikupi koji bi potencijalno otišao u mikroplastiku ili bi se stvorilo smeće koje odlazi na morsko dno", kaže direktor tvrtke za razvoj inovativnih morskih tehnologija Mateo Ivanac.

Uz sonar i detektor onečišćenja mora, kamere za upravljanje i detekciju prepreka, kamere za snimanje mogu poslužiti i kod kontrole prekoračenja brzine na moru, ali i ilegalnih sidrenja u uvalama gdje je to zabranjeno zbog štetnog utjecaja na morsko dno.

"Ovakvim površinskim plovilom i podvodnim dronom imamo mogućnost da pomognemo našoj pomorskoj policiji da odveze taj podvodni dron na određenu lokaciju, detektira brzinu plovila s kamerom, uhvati registraciju plovila, a stvara i video koji policija može koristiti kao dokaz prekoračenja brzine", dodaje Ivanac.

'Sve u cilju podizanja kvalitete rada'

Tvrtka za razvoj morskih tehnologija jedna je od onih koje dolaze u novootvoreni šibenski Tehnološki park Adria Tech.

"Ciljamo, odnosno privlačimo firme istraživače koji se bave u pomorskom sektoru, u toj plavoj ekonomiji, koji razvijaju i rade na novim inovacijama, kojima treba podrška i prostor, bili to uredi, testna zona na moru za testirati taj proizvod, radionice za radit na tom proizvodu", pojašnjava direktor Tehnološkog parka Adria Tech Krešimir Nikolić.

Mogućnosti su nebrojene za sve koji rade u pomorskom sektoru, pa je tehnološki park oformljen u suradnji sa Šibensko-kninskom županijom i Hrvatskom gospodarskom komorom.

"Sve u cilju podizanja kvalitete rada i rezultata svih naših sugrađana, obrtnika i poduzetnika u akvakulturi. Želimo sve ove inovacije, sve znanje, sva iskustvo da se implementira i modernizira sve naše osobe, odnosno obrtnike koji rade sa školjkama, s ribama, i općenito s morem i oko mora", smatra šibensko-kninski župan Paško Rakić.

Za dolazak u Tehnološki park Adria Tech osim domaćih zainteresirane su i strane inovatorske tvrtke, pa u Šibeniku smatraju da Hrvatska ima priliku postati predvodnik razvoja "plavih" tehnologija.