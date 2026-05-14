FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OGROMAN INTERES /

Hrvatska ima šansu postati svjetski lider u ovome: Pogledajte što je otvoreno u Šibeniku

Tvrtke koje se bave inovacijskim tehnologijama vezanima uz more mogu razvijati i testirati svoje projekte

14.5.2026.
7:12
Nikolina Radić
VOYO logo
VOYO logo

Na 1100 metara četvornih, uz četiri specijalizirane radionice za servisiranje i razvoj tehnologije, ali i centar za upravljanje površinskim i podvodnim dronovima, adut novootvorenog "plavog" centra  je i izravan pristup testnim zonama na moru.

U Šibeniku je otvoren prvi specijalizirani tehnološki park za morske i vodene tehnologije u Hrvatskoj gdje tvrtke koje se bave inovacijskim tehnologijama vezanima uz more mogu razvijati i testirati svoje projekte. 

Na snimkama podvodnog drona vidljivo je smeće nakupljeno na morskom dnu, a površinski dron ima sustav s kojim autonomno može ući u marine i ukloniti površinski otpad.

"Mi smo do sada već radili pilot akciju u luci Krk Baška gdje je pokazatelj koliko se površinskog otpada prikupi koji bi potencijalno otišao u mikroplastiku ili bi se stvorilo smeće koje odlazi na morsko dno", kaže direktor tvrtke za razvoj inovativnih morskih tehnologija Mateo Ivanac.

Uz sonar i detektor onečišćenja mora, kamere za upravljanje i detekciju prepreka, kamere za snimanje mogu poslužiti i kod kontrole prekoračenja brzine na moru, ali i ilegalnih sidrenja u uvalama gdje je to zabranjeno zbog štetnog utjecaja na morsko dno.

"Ovakvim površinskim plovilom i podvodnim dronom imamo mogućnost da pomognemo našoj pomorskoj policiji da odveze taj podvodni dron na određenu lokaciju, detektira brzinu plovila s kamerom, uhvati registraciju plovila, a stvara i video koji policija može koristiti kao dokaz prekoračenja brzine", dodaje Ivanac.

'Sve u cilju podizanja kvalitete rada'

Tvrtka za razvoj morskih tehnologija jedna je od onih koje dolaze u novootvoreni šibenski Tehnološki park Adria Tech. 

"Ciljamo, odnosno privlačimo firme istraživače koji se bave u pomorskom sektoru, u toj plavoj ekonomiji, koji razvijaju i rade na novim inovacijama, kojima treba podrška i prostor, bili to uredi, testna zona na moru za testirati taj proizvod, radionice za radit na tom proizvodu", pojašnjava direktor Tehnološkog parka Adria Tech Krešimir Nikolić.

Mogućnosti su nebrojene za sve koji rade u pomorskom sektoru, pa je tehnološki park oformljen u suradnji sa Šibensko-kninskom županijom i Hrvatskom gospodarskom komorom.

"Sve u cilju podizanja kvalitete rada i rezultata svih naših sugrađana, obrtnika i poduzetnika u akvakulturi. Želimo sve ove inovacije, sve znanje, sva iskustvo da se implementira i modernizira sve naše osobe, odnosno obrtnike koji rade sa školjkama, s ribama, i općenito s morem i oko mora", smatra šibensko-kninski župan Paško Rakić.

Za dolazak u Tehnološki park Adria Tech osim domaćih zainteresirane su i strane inovatorske tvrtke, pa u Šibeniku smatraju da Hrvatska ima priliku postati predvodnik razvoja "plavih" tehnologija.

šibenikMoreTehnološki ParkJadransko More
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike