Jadranka Kosor o navodnoj vezi s dvojicom muškaraca i velikoj neostvarenoj želji

Gostujući u emisiji SHOWtime na Happy FM-u, Jadrana Kosor se dotaknula brojnih tema, a posebno je upečatljivo ono što je rekla govoreći o životu bez oca i kasnijem političkom putu na kojem nije imala mušku zaštitu.

Još kao djevojčica u školi je prolazila kroz vršnjačko zadirkivanje jer je bila jedino dijete s rastavljenim roditeljima. Ipak, nasilje nije trpila pa je brzo pronašla način kako se izvući iz neugodne situacije u kojoj se kao djevojčica našla: "Djeca znaju biti vrlo okrutna i brzo su shvatila da sam na neki način nezaštićena. Počeli su mi se rugati, zadirkivati me, pa čak i fizički nasrtati na mene. Dugo sam to trpjela, a onda sam jednog dana uzvratila. Počela sam se ozbiljno braniti. Nakon toga više me nitko nije dirao niti mi se rugao. Sjećam se da sam jednom dječaku skoro izbila oko. Kako smo se borili, poderala sam nove hlače koje mi je kupila baka. Kad sam došla kući, bila sam puna ogrebotina i poderanih koljena pa sam onda i od bake dobila malo batina."

Kao i u djetinjstvu, tako i u odraslom životu, priznala je da vjeruje kako bi mnoge situacije bile drugačije da je uz sebe imala mušku zaštitu.

"Vjerujem da bi se barem polovica svega onoga što mi se događalo u politici, svih izdaja koje sam proživjela i svih udaraca koje sam primila, umanjila da sam uz sebe imala muškarca. Mislim da smo još uvijek u određenoj mjeri mizogino društvo u kojem je ženama često lakše ako uz sebe imaju muškarca", iskreno će.

Foto: Happy FM

Govoreći o razdoblju kada je bila predsjednica Vlade, Kosor je istaknula kako se nikada nije prepustila osjećaju moći.

"Znajući da je sve prolazno i da će jednom proći, nastojala sam svakoga dana živjeti što normalnije. I dalje sam subotom odlazila na tržnicu kada bih bila u Zagrebu. Nisam dopuštala osiguranju da mi nosi vrećice. Posebno mi znači kad danas sretnem dečke iz osiguranja pa kažu: 'Uvijek ste vodili brigu o nama. Pitali ste jesmo li jeli, jesmo li se naspavali.' Cijelo vrijeme sam se pripremala na ono što danas, čini mi se, mnogi političari, osobito oni na vlasti, ne razumiju dovoljno - da je sve prolazno. Jednoga dana završit će mandat i morat će se suočiti s onim što se zove svakodnevni život", rekla je za SHOWtime.

Prisjetila se i brojnih medijskih napisa koji su godinama pratili njezin politički rad, a posebno je istaknula opsesiju njezinim broševima.

"Fotografirali su moje broševe, nosili fotografije zlatarima na procjenu i onda objavljivali tekstove o tome koliko navodno vrijede. Sjećam se naslovnica na kojima je pisalo da moja kolekcija broševa vrijedi 300 ili 400 tisuća eura, a većina njih bila je zapravo dobra bižuterija. Jednom sam tijekom službenog posjeta Turskoj na bazaru kupila tri broša za ukupno 12 eura. Jedan od njih bio je veliki paun. Kasnije su upravo taj broš neki procjenjivali na temelju fotografija pa su se pojavili tekstovi da je riječ o smaragdima i briljantima te da vrijedi oko 100 tisuća eura. To me doista znalo nasmijati", priča Kosor.

Ipak, priznaje kako su je pojedini napisi znali duboko pogoditi: "Sjećam se da su pojedini tjednici na naslovnicama objavljivali kako sam navodno u vezi s dvojicom muškaraca, od kojih je jedan bio ministar, a drugi bivši pomoćnik. To me jedino doista pogodilo, prije svega zato što je pogodilo mog sina."

Foto: Happy FM

Danas joj je najveća sreća kada joj petkom u posjet dolazi unuk: "Dok se unuk nije rodio, nisam mogla ni zamisliti koliko je ta ljubav posebna. Kad god ga pitam što bi želio jesti, najčešće želi da mu pripremim meso u različitim vrstama umaka. Kao i većina djece, obožava bolonjez i karbonaru. Ipak, njegovo najdraže jelo je pita sa sirom."

Glazbeni ukus Jadranke Kosor vrlo je raznolik. Uz instrumentalnu glazbu iz raznih filmova, voli poslušati i različite glazbene zvijezde: "Od Stinga, Springsteena i Led Zeppelina do, naravno, Arsena. Slušam Shakiru dok perem prozore ili čistim stan, to me inspirira."

Na kraju razgovora, voditelju Ivi Šariću otkrila je da ima i neostvarenu želju.

"Jedna od stvari za kojom žalim jest to što vjerojatno nikada neću plesati tango onoliko koliko sam željela. Danas, nakon operacije oba koljena, teško. Iako bih mogla, ali ne mogu naći nekog muškarca koji bi znao dobro plesati tango, a i nemamo gdje", zaključila je kroz osmijeh.