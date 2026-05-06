Kolindina poruka Pahoru podsjetila na zlatne dane i duge zagrljaje: Trajali su i po 15 sekundi

Tijekom biciklističkog spusta sa slovenske Pasje Ravne bivši predsjednik i premijer ove zemlje, Borut Pahor zadobio je prijelom ključne kosti i lopatice. Slovenski političar i ljubitelj adrenalina ubrzo se javio na svom Instagramu.

"Sve ok, navečer sam izašao s hitne, danas u uredu na razgovoru s novim delegatom mladih UN-a", napisao je Pahor uz fotografiju na kojoj leži u bolničkom krevetu.

Foto: Instagram/borutpahor/Screenshot

Nije dugo trebalo da 'ožive' društvene mreže. Među prvima se javila njegova bivša kolegica iz Hrvatske, Kolinda Grabar Kitarović.

"Želim brz oporavak svom dragom prijatelju Borutu Pahoru, koji je doživio tešku biciklističku nesreću, ali je, srećom, sada prilično dobro. Pouka priče: nikada ne podcjenjujte moć dobre kacige! I molim vas, uvijek je nosite kada vozite bicikl", zapisala je bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović.

Rođendan u Ljubljani

Kolinda Grabar Kitarović na Facebooku je uz fotografije velikog veselja otkrila i pozadinu proslave njenog 58. rođendana, 29. travnja. Poseban gost te večeri bio je njezin prijatelj, upravo Borut Pahor.

"S vama dijelim naše najnovije zajedničke fotografije – s proslave mog posljednjeg rođendana u Ljubljani s grupom prijatelja. Kao što vidite, odlično smo se zabavili. Pratite nas i dalje za još naših avantura koje uskoro slijede!"

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Odnos s hrvatskim lidericama

Bivši predsjednik Slovenije, Borut Pahor, bio je 30 godina u politici. Prošao je sve - od predsjednika parlamenta, preko premijera, do predsjednika države. Prve kampanje radio je u starom golfu s megafonom. Od tada je itekako pratio trendove pa je 2012. postao prvi slovenski Instagram predsjednik.

On trči, slavi rođendane, radi selfije. Na Instagramu ga možete vidjeti opuštenog, u pizzeriji dok mijesi tijesto, usisava umjesto čistačice u uredu, radi u frizerskom, vesla. Nalazi se svugdje - u bolnici, na tržnici, u kinu.

"Ja sam radio s vašom predsjednicom Vlade i prijateljicom Jadrankom Kosor, i predsjednicom države, mojom prijateljicom - Kolindom Grabar Kitarović. Iako smijem reći, otvoreno, obje su mi se požalile da je još malo teže ženama na tako visokoj funkciji u politici. Ja to razumijem i mislim da je to istina", kazao je Pahor za RTL Direkt u veljači 2023. godine.

Iz hrvatske perspektive najvažnija stvar koju je Borut Pahor napravio je potpisivanje arbitražnog sporazuma s tadašnjom premijerkom Kosor s kojom je još uvijek dobar prijatelj.

"Mi smo veliki prijatelji, ali sada je malo ljutita na mene. Zato što sam joj obećao da ćemo zajedno ići na jednu konferenciju u Baku gdje je ona imala važnu ulogu. Ja sam se u posljednjem trenutku predomislio i idem na konferenciju u Tursku zbog drugih razloga i zbog toga je bila malo ljutita", kazao je bivši predsjednik Slovenije prije tri godine.

Dugi zagrljaji

Ljutila se ili ne, rijetki su zaboravili na duge tople zagrljaje na relaciji Kosor-Pahor. Na Dan nekadašnje republike, 2022. godine Pahor je bio na odlasku s funkcije predsjednika. Večeru tim povodom na Pantovčaku je organizirao predsjednik Milanović, a gošća je bila i bivša premijerka Jadranka Kosor. Kad su se ugledali dobri stari suradnici pao je čvrst i dug zagrljaj.

"Potvrđeno 1/4 minute zagrljaja s bivšom hrvatskom premijerom i prijateljicom Jadrankom Kosor", napisao je Pahor, a na snimci koju je objavio prikazano je odbrojavanje kako bi se vidjelo da je zagrljaj trajao dugih 15 sekundi.

Sve prolazi, prijateljstvo ostaje. Divan, za pamćenje susret s ⁦@BorutPahor⁩ na večeri u Uredu predsjednika RH. pic.twitter.com/i93cJOuHAT — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) November 28, 2022

Ni Jadranka na mrežama nije ostala dužna. "Sve prolazi, prijateljstvo ostaje. Divan, za pamćenje susret s ⁦@BorutPahor na večeri u Uredu predsjednika RH", napisala je tada uz dvije fotografije njihovog zagrljaja.

