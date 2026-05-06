Borut Pahor pao s bicikla i polomio se: Poslao važnu poruku iz bolničkog kreveta

Slovenci vole biciklizam pa tako i bivši predsjednik, a sadašnji član žirija showa Slovenija ima talent, Borut Pahor. Međutim, Pahor je iz prve ruke otkrio da bicikl nije tako bezopasan. Nakon nesretnog pada završio je u bolnici, kako je otkrio u objavi na Instagramu, i slomio ključnu kost i lopaticu, piše 24ur.com.

"Težak pad tijekom biciklističkog spusta s Pasje Ravne. Prijelom ključne kosti i lopatice. Sve ok, navečer sam izašao s hitne, danas u uredu na razgovoru s novim delegatom mladih UN-a", napisao je Borut Pahor svoj opis uz fotografiju na kojoj leži u bolničkom krevetu.

Novi član žirija emisije Slovenija ima talent isprva je uplašio svoje pratitelje, ali ih je potom umirio fotografijom na kojoj sjedi na stolici s longetom i smiješi se od uha do uha. U sljedećem opisu zahvalio je i svima koji su mu pomogli s ozljedom.

Podsjetio je na važan dio opreme

"Dvije zahvale: a) zlatnoj obitelji Kavčič iz Lučina i gospodinu Tadeju, koji je ostavio svoj poljoprivredni posao i odveo me u Ljubljanu.

b) iznimno profesionalnom i prijateljskom timu Hitnog centra UKC-a", napisao je.

Također je podsjetio svoje obožavatelje da nesreće nikad ne miruju te da ga je vrlo važan dio biciklističke opreme spasio od ozbiljnih ozljeda.

"Još jedna važna stvar. Udar moje glave o asfalt bio je toliko silovit da nisam ni osjetio nijednu drugu ozljedu tijekom pada. Moja KACIGA me spasila. Kad sam se vratio kući iz UKC-a, poljubio sam je", napisao je bivši predsjednik države, koji će sigurno biti potpuno spreman sjesti na sudačku stolicu kada započne nova sezona showa.

