Borut Pahor pozirao u krevetu s golom plavušom: 'Kakav divan dar'
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Objava je dosegla preko četiri tisuće lajkova, a komentari nisu krili iznenađenje pratitelja

28.11.2025.
18:38
Hot.hr
Nel Pavletic/pixsell
Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor (62) ponovno je privukao pozornost javnosti zbog neočekivane objave na društvenim mrežama. Na njegovim službenim profilima na Facebooku i Instagramu osvanule su fotografije na kojima pozira u pidžami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Borut Pahor (@borutpahor)

U nizu fotografija, Pahor je u opuštenom, gotovo intimnom izdanju: čita jutarnje vijesti, pije kavu i bezbrižno boravi u spavaćoj sobi. Naime, najviše je reakcija izazvala fotografija na kojoj leži u krevetu, u zagrljaju nepoznate nage plavuše. Unatoč lavini komentara, bilo je jasno da je sve dio marketinške kampanje. Bivši predsjednik snimio je reklamu za poznati brend pidžama i posteljina koje je u objavi predstavio kao idealan božićni poklon.

Objava je dosegla preko četiri tisuće lajkova, a komentari nisu krili iznenađenje pratitelja. Neki su mislili da je riječ o umjetnoj inteligenciji, neki su smatrali objavom neprimjerenom, a neki se dobro našalili.

U odijelu zakoračio u more i osvojio internet

Pahor je i nedavno uspio ono što rijetko kojem političaru polazi za rukom: iskreno zabaviti korisnike društvenih mreža. Svojom Instagram objavom iz Budve iznenadio je mnoge, poziravši u elegantnom odijelu nasred plaže, a zatim i zakoračivši u more.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Borut Pahor (@borutpahor)

Upravo je taj naglašeni kontrast između strogo formalnog izgleda i ležernog morskog ambijenta fotografiju pretvorio u mali internetski hit. Podsjetimo, Borut Pahor bio je predsjednik Vlade Slovenije od 2008. do 2012., a zatim predsjednik Republike Slovenije od 2012. do 2022. godine.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati otkrili jesu li 'šopingirali' za Black Friday: 'Kupila sam jako korisne stvari'

Borut PahorPlavušaVezaSlovenija
