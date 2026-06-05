Iza kulisa 'Bese': Tajne sa snimanja, skrivene poruke i anegdote koje su obilježile seriju

Više od kriminalističke priče: Simbolika i skrivene poruke

Središnji motiv serije utkan je u sam naziv. 'Besa' nije samo okidač radnje, već duboka moralna dilema. Riječ je o starom albanskom običaju koji označava časnu riječ, obećanje koje se mora održati po cijenu života. Kroz 'Besu' danu narko-bosu Dardanu Berishi, protagonist Uroš Perić prisiljen je preispitati vlastite granice kako bi zaštitio obitelj. Serija se bavi i univerzalnim temama odanosti i osvete, a sukob tradicionalnih vrijednosti i surovog svijeta kriminala stvara tenziju koja nadilazi puku akciju. Zanimljiv detalj koji oslikava tu slojevitost jest nadimak 'šofer', koji Dardan daje Urošu. Glumac Arben Bajraktaraj osobno je to predložio, kako bi Uroša neprestano podsjećao na tragičnu nesreću u kojoj je stradala Dardanova kći, čime se dodatno naglašavala težina njegova duga.

Izazovi na setu: Od učenja jezika do slomljene čeljusti

Snimanje 'Bese' bio je golem produkcijski pothvat na više od 200 lokacija u nekoliko zemalja, uključujući Srbiju, Crnu Goru i Estoniju. Ta raznolikost stavila je pred glumce i ekipu brojne izazove, a jedan od najvećih bio je jezik. Miloš Timotijević, koji tumači inspektora Petrita Kocija, dobio je ovacije ekipe nakon što je zahtjevnu scenu na albanskom, s tekstom od četiri stranice, izveo bez naglaska. S druge strane, slovenski glumac Sebastijan Kavaca morao je učiti albanski od nule. Bilo je i fizičkih izazova. Glumac Tristan Halilaj snimio je scenu plivanja u bazenu krajem studenog, dok je glavni glumac Radivoje Bukvić u jednoj akcijskoj sceni ozlijedio čeljust, no uspio je završiti snimanje. Glazbeni talent pokazala je i glumica Gresa Pallaska, koja je u seriji sama otpjevala uspavanku.

Foto: Voyo

Foto: Voyo

Zvijezde 'Bese': Internacionalne karijere i neočekivane veze

Glumačku postavu čine neka od najzvučnijih imena iz regije, ali i glumci s impresivnim međunarodnim karijerama. Radivoje Raša Bukvić (Uroš Perić) izgradio je uspješnu karijeru u Francuskoj i Hollywoodu, glumeći u filmovima poput 'Umri muški: Dobar dan za umiranje'. Ulogu Uroša smatra jednom od najzahtjevnijih. Francuski glumac kosovskog podrijetla, Arben Bajraktaraj, maestralno je utjelovio Dardana Berishu. Prije 'Bese', ostvario je uloge u filmovima o Harryju Potteru i akciji '96 sati'. U početku je bio skeptičan prema scenariju zbog stereotipa, no nakon što je producentica odletjela u Pariz kako bi ga uvjerila, prihvatio je ulogu koja mu je donijela golemu popularnost i aktivno je sudjelovao u prilagodbi teksta. Miloš Timotijević, jedan od najangažiranijih srpskih glumaca, ulogom inspektora potvrdio je svoj talent. U seriji glumi i Hana Selimović, potomak slavnog pisca Meše Selimovića.

Foto: Voyo

Foto: Voyo

'Besa' je nadišla granice žanra i država, ne samo pričom, već i predanošću međunarodne ekipe. Kao prva srpska serija čiji je format prodan i realiziran u inozemstvu, s arapskom verzijom snimljenom za tržište od 400 milijuna ljudi, potvrdila je univerzalnost svojih tema i kvalitetu produkcije koja je postala mjerilo za buduće projekte u regiji. Serija 'Besa' dostupna je na platformi Voyo s dvije sezone i specijalom 'Making of'.