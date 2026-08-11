Hrgović i Itauma boksaju za pojas, ali i ozbiljan novac: Evo koliko bi mogli zaraditi

Filipa Hrgovića 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni čeka jedan od najvećih izazova karijere. Hrvatski boksač protiv Mosesa Itaume borit će se za upražnjeni IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Ulog je ogroman, a ne odnosi se samo na prestiž i svjetski pojas. Pobjednika i poraženog čeka i vrlo izdašna financijska nagrada.

Prema procjenama iz boksačkih krugova, ukupni fond za borbu trebao bi iznositi između dva i četiri milijuna dolara. Kako se boksa za slobodnu titulu, zarada se dijeli prema pravilima IBF-a.

Hrgović bi prema dostupnim informacijama trebao inkasirati između 700.000 i milijun dolara. To bi za hrvatskog teškaša bila jedna od najvećih zarada u karijeri.

No pravi financijski jackpot tek bi uslijedio ako osvoji pojas. Status svjetskog prvaka značajno bi mu podigao vrijednost na tržištu i omogućio puno bolje uvjete za buduće velike mečeve.

Itauma, koji ima samo 21 godinu, trebao bi zaraditi još više. Njegov zajamčeni honorar procjenjuje se na oko 1,5 milijuna dolara, dok bi dodatni prihodi od prodaje prijenosa mogli ukupnu zaradu pogurati iznad dva milijuna dolara.

Britancu bi to bio novi financijski rekord, nakon što je za borbu protiv Dilliana Whytea navodno imao zajamčenih oko milijun dolara.

Iako je Itauma favorit prema kladionicama, Hrgović u Londonu ima priliku napraviti ono što boksači čekaju godinama – osvojiti svjetski naslov i jednim mečem potpuno promijeniti svoju pregovaračku poziciju.

Pojas je glavni cilj, ali pobjeda bi Hrgoviću mogla otvoriti vrata i prema višemilijunskim zaradama.