Shakira i Sofia Vergara poslale poruke podrške unesrećenima u potresu u Kolumbiji

Slavna kolumbijska pjevačica Shakira (49) i glumica Sofía Vergara (54) uputile su emotivne poruke oko snažnog potresa koji je zadesio njihovu domovinu.

'Kao Kolumbijka, duboko osjećam bol našeg naroda nakon današnje strahote. Svima koji se danas boje, svima koji su toliko izgubili i svima koji traže svoje najmilije - niste sami. Svi ćemo pomoći, moliti se i, kao i uvijek, Kolumbija će nastaviti naprijed' poručila je Sofía Vergara.

Foto: Instagram

Shakira piše: 'Draga Kolumbijo, moje srce je uz sve koji su danas osjetili ovaj potres i uz obitelji koje prolaze kroz ovako teške trenutke. U trenucima poput ovoga mi Kolumbijci znamo kako se okupiti i podržati jedni druge. Sva moja snaga i ljubav idu mojoj domovini'.

Foto: Instagram

Potresom su pogođene tri države, Kolumbija, Ekvador i Panama, a za sad se broji najmanje 132 poginule i 480 ozljeđenih osoba. Najviše ljudi poginulo je u gradu Pereiri, u kolumbijskoj regiji poznatoj po uzgoju kave, dok su teško pogođeni i okolni gradovi te regija Valle del Cauca.