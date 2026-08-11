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BIVŠI PREDSJEDNIK SIRIJE /

Bašar al-Asad osuđen na smrt

Bašar al-Asad osuđen na smrt
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Foto: Profimedia

Na smrt je osuđen i njegov mlađi brat Maher te rođak s majčine strane Atef Najib

11.8.2026.
11:08
danas.hr
Profimedia
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Sirijski sud osudio je u utorak svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i njegova mlađeg brata na smrt zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tijekom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola milijuna ljudi.

Obojici se sudi u odsutnosti, s obzirom na to da su pobjegli iz zemlje.

Sirijski sud osudio je danas bivšeg predsjednika Bašara al-Asada na smrt.

Osim svrgnutog predsjednika, na smrt je osuđen i njegov mlađi brat Maher te rođak s majčine strane Atef Najib, zbog vođenja represije u južnoj pokrajini Daraa koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Najib je stajao unutar kaveza odjeven u zatvorsku uniformu dok je sudac čitao presudu.

Asad i njegov brat pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u prosincu 2024. Najib, bivši brigadni general sirijske vojske, kasnije je pritvoren i postao je jedan od najviše rangiranih dužnosnika koji je izveden pred sud.

Bašar Al AsadOsuda Na SmrtSmrtna KaznaBijeg
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