Bašar al-Asad osuđen na smrt

Sirijski sud osudio je u utorak svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i njegova mlađeg brata na smrt zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tijekom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola milijuna ljudi.

Obojici se sudi u odsutnosti, s obzirom na to da su pobjegli iz zemlje.

Sirijski sud osudio je danas bivšeg predsjednika Bašara al-Asada na smrt.

Osim svrgnutog predsjednika, na smrt je osuđen i njegov mlađi brat Maher te rođak s majčine strane Atef Najib, zbog vođenja represije u južnoj pokrajini Daraa koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Najib je stajao unutar kaveza odjeven u zatvorsku uniformu dok je sudac čitao presudu.

Asad i njegov brat pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u prosincu 2024. Najib, bivši brigadni general sirijske vojske, kasnije je pritvoren i postao je jedan od najviše rangiranih dužnosnika koji je izveden pred sud.